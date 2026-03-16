Необычные особенности квартир в Чехии: что сразу замечают украинцы

Украинцы, которые переезжают в Чехию, часто обращают внимание на необычные особенности местного жилья. Некоторые детали в квартирах и домах здесь отличаются от тех, к которым мы привыкли.

Почему даже старые дома в Чехии выглядят ухоженными?

Многих украинцев удивляет состояние многоквартирных домов в Чехии, рассказывают Новости.LIVE.

Даже сооружения, возведенные несколько десятилетий назад, часто имеют аккуратные фасады, одинаковые окна и отремонтированные подъезды. В чешских городах редко можно увидеть заброшенные стены или хаотично застекленные балконы.

Это связано с системным подходом к обновлению жилья. Большинство домов проходит так называемую ревитализацию. Во время таких работ утепляют фасады, заменяют окна, ремонтируют подъезды и модернизируют лифты.

Деньги на такие работы собирают сами жители. В домах действуют объединения совладельцев, которые формируют специальный фонд для ремонтов. Регулярные взносы позволяют постепенно модернизировать здание и поддерживать его в хорошем состоянии.

Как в Чехии обозначают квартиры?

Особенность, которая очень удивляет украинцев, – это специальная система обозначения квартир. В большинстве объявлений о продаже или аренде жилья используют короткие цифровые форматы.

Например, 2+1 означает квартиру с двумя комнатами и отдельной кухней. Такой вариант подобен привычной для украинцев двухкомнатной квартире. Обозначение 2+kk означает другую планировку. В таком жилье спальня отделена, а кухня совмещена с гостиной в одном пространстве.

Почему даже в небольших квартирах санузел раздельный?

Во многих чешских квартирах ванная комната и туалет расположены отдельно. Такую планировку можно увидеть даже в компактном жилье. Иногда туалет очень маленький и в нем нет умывальника. В таком случае после пользования приходится идти мыть руки в ванную комнату.

Почему при аренде обращают внимание на энергоэффективность?

При аренде или покупке жилья в Чехии важную роль играет энергоэффективность здания. Поэтому украинцам стоит обратить внимание на энергетический сертификат, в котором указан класс потребления энергии.

Этот показатель непосредственно влияет на расходы на отопление. Если дом имеет класс G – худший, счета за тепло зимой могут быть очень высокими, пишет Dostupný advokát.

Другие значения таковы:

Класс A – очень энергоэффективный дом, расходы на отопление минимальны.

Класс B – экономный дом, коммунальные платежи за тепло обычно небольшие.

Класс C – нормальный уровень энергоэффективности, расходы на отопление умеренные.

Класс D – средний показатель, отопление может стоить дороже, чем в новых домах.

Класс E – низкая энергоэффективность, счета за тепло уже ощутимы.

Класс F – очень энергозатратный дом, отопление обходится дорого.

Поэтому арендаторы часто обращают внимание на энергетический класс здания еще до подписания договора.

Сколько стоит аренда жилья в Чехии?