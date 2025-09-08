Аренда жилья в Украине часто связана не только с ценой или удобством, но и со скрытой дискриминацией. Иногда трудно найти квартиру людям с детьми, владельцам животных и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Хотя такие отказы являются проявлением дискриминации, в большинстве случаев они остаются безнаказанными.

О том, законно ли отказывать в аренде жилья семьям с детьми и ВПЛ, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарии юриста и риелтора изданию Finance.ua.

Читайте также Штраф до 17 000 гривен: каких животных на самом деле нельзя держать в квартире

Можно ли отказывать в аренде жилья определенным категориям?

По словам юриста, владелец может не объяснять причину отказа. Однако формулировки в объявлениях вроде "без детей", "без животных", "не ВПО" формально является основанием для жалобы. Но на практике подобные дела редко доходят до реального рассмотрения.

Риелтор с более чем 10-летним опытом в Днепре рассказывает, что чаще всего владельцы квартир не хотят иметь дело с теми, кто может "создать хлопоты". Людей с детьми, животными или статусом ВПЛ часто воспринимают как потенциальный риск – из-за возможных повреждений квартиры, шум или задержки с оплатой. Но это не всегда справедливо.



Украинцам часто отказывают в аренде квартиры из-за наличия животного / Фото Freepik

Как повысить шансы найти жилье

Подписывайте официальный договор аренды, в котором предусмотрены: условия проживания с детьми или животными, размер залога, компенсация за возможные повреждения. Фотофиксация состояния жилья перед заездом также может защитить вас в случае споров.

Справка о доходах, подтверждение стабильной работы или больший задаток могут повысить доверие.

Не скрывайте важные детали – лучше сообщить о ребенке или собаке сразу, чем подвергать себя конфликту позже. Покажите свою ответственность: предложите периодические отчеты о состоянии квартиры или соблюдения договоренностей.

Если вам отказали по дискриминационным причинам – сделайте скриншот или запишите разговор. Обращайтесь к правозащитникам или к Уполномоченному по правам человека, а также в Госпродпотребслужбу.

Что говорят результаты исследования?

В августе эксперты OLX Недвижимость провели исследование о том, кому труднее всего арендовать жилье в Украине. По его результатам, только 53,4% опрошенных соглашаются сдавать жилье людям с животными. Несмотря на то, что 77% уже имели таких арендаторов, положительно оценили этот опыт только половина из них.

Владельцы жилья обычно относятся благосклоннее к арендаторам с маленькими детьми: более 71% согласны сдавать им квартиру, а 72% из тех, кто уже имел подобный опыт, отмечают его как положительный. В то же время такие семьи нередко сталкиваются с дополнительными условиями – повышенным задатком или включением в договор компенсаций за возможные повреждения имущества.