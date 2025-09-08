Оренда житла в Україні часто пов'язана не лише з ціною чи зручністю, а й із прихованою дискримінацією. Інколи важко знайти квартиру людям із дітьми, власникам тварин і внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Хоча такі відмови є проявом дискримінації, у більшості випадків вони залишаються безкарними.

Про те, чи законно відмовляти в оренді житла сім'ям дітьми та ВПО, 24 Канал розповідає з посилання на коментарі юриста та рієлторки виданню Finance.ua.

Чи можна відмовляти в оренді житла певним категоріям?

За словами юриста, власник може не пояснювати причину відмови. Проте формулювання в оголошеннях на кшталт "без дітей", "без тварин", "не ВПО" формально є підставою для скарги. Але на практиці подібні справи рідко доходять до реального розгляду.

Рієлторка з понад 10-річним досвідом у Дніпрі розповідає, що найчастіше власники квартир не хочуть мати справу з тими, хто може "створити клопоти". Людей з дітьми, тваринами чи статусом ВПО часто сприймають як потенційний ризик – через можливі пошкодження квартири, шум або затримки з оплатою. Але це не завжди справедливо.



Як підвищити шанси знайти житло

Підписуйте офіційний договір оренди, у якому передбачені: умови проживання з дітьми чи тваринами, розмір застави, компенсація за можливі пошкодження. Фотофіксація стану житла перед заїздом також може захистити вас у випадку суперечок.

Довідка про доходи, підтвердження стабільної роботи або більший завдаток можуть підвищити довіру.

Не приховуйте важливі деталі – краще повідомити про дитину чи собаку одразу, ніж наражати себе на конфлікт пізніше. Покажіть свою відповідальність: запропонуйте періодичні звіти про стан квартири чи дотримання домовленостей.

Якщо вам відмовили з дискримінаційних причин – зробіть скриншот або запишіть розмову. Звертайтеся до правозахисників або до Уповноваженого з прав людини, а також до Держпродспоживслужби.

Що кажуть результати дослідження?

У серпні експерти OLX Нерухомість провели дослідження про те, кому найважче орендувати житло в Україні. За його результатами, тільки 53,4% опитаних погоджуються здавати помешкання людям з тваринами. Попри те, що 77% уже мали таких орендарів, позитивно оцінили цей досвід лише половина з них.

Власники житла зазвичай ставляться прихильніше до орендарів із маленькими дітьми: понад 71% згодні здавати їм квартиру, а 72% із тих, хто вже мав подібний досвід, відзначають його як позитивний. Водночас такі сім'ї нерідко стикаються з додатковими умовами – підвищеним завдатком або включенням у договір компенсацій за можливі пошкодження майна.