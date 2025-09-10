Село Посад-Покровское на Херсонщине стало одним из пилотных проектов в рамках восстановления населенных пунктов. Там восстанавливают не только частные дома, но и улицы, а еще построят учебные заведения.

По состоянию на начало сентября в Посад-Покровском восстановили электроснабжение, проложили водопроводные сети и начали подключение газа. Проект разработала известная архитектурная компания Archimatika, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Агентство восстановления.

Обратите внимание В Украине стартовала программа сертификатов для ВПЛ: сколько семей уже приобрели квартиры

Каким будет восстановленное село на Херсонщине?

По плану архитекторов, в Посад-Покровском сохранят аутентичный вид села и внедрят единый дизайн-код. Всего в селе будет 362 частные усадьбы, из которых 263 – возводят с нуля.

До конца 2025 года планируют завершить строительство 99 домов. В каждом дворе будут не только жилые здания, но и хозяйственные помещения.



Какую планировку будет иметь Посад-Покровское / Проект Archimatika

В селе также обустроят озелененный пешеходный бульвар с образовательно-культурным центром. В его пределах построят садик, школу и культурное пространство. Также запроектировано современную площадь, парк и здание для собрания общины вместо разрушенного дома культуры.

Важным шагом станет установка солнечной электростанции, что обеспечит энергетическую независимость общины. Работают и над дорогами – продолжается ремонт 41-километровой дороги и прокладка тротуаров.



Новые дома в Посад-Покровском / Фото Агентство восстановления

Справка. Посад-Покровское стало одним из шести населенных пунктов, которые правительство выбрало для экспериментального восстановления по новым принципам. Среди них также есть село Ягодное на Черниговщине, которое уже почти завершено.