Украинцы купили жилье в Италии за смешную цену: меблированное, с ремонтом и невероятным видом на город

Пара из Украины купила дом в Италии по очень низкой цене. Интересно, что дом укомплектован мебелью и полностью готов к жизни там.

Что известно о бюджетном доме в Италии?

Своей историей приобретения дома в Италии женщина поделилась в тиктоке dr_tannyy.

Обратите внимание Айтивица купила старую хату-мазанку и превратила ее в жилье мечты: как выглядит дом сейчас

По ее словам, новый дом в Италии – это не просто стены, он полностью готов к жизни – с мебелью и ремонтом.

Пока все годами собирают на первый взнос или берут ипотеку на 30 лет, мы решили рискнуть. Наш дом стоил, внимание, 18 тысяч евро. За целый дом, где уже есть все, чтобы заехать и жить,

– отметила она в видео.

И добавила, что это – верхушка айсберга. Ведь, чтобы стать владельцем такого дома в Италии, нужно много помощников, особенно без знания языка. Услуги нотариуса и налоги стоили 3 500 евро, юридическое сопровождение, агентства, переводчики, без которых никуда, еще примерно 7 500 евро. Кроме того, были и мелкие расходы "на бумаги и оформление статуса" – это еще примерно тысяча евро.

Подытоживая, женщина отметила, что в целом дом в Италии обошелся в 30 тысяч евро.

Где расположен дом?

Дом пары расположен в 8 километрах от города Кампобассо. В селе есть продуктовый магазин, два бара, пиццерия, почта и медпункт. В 10 минутах езды на машине расположен город. Там и торговые центры, и университет, и вся городская инфраструктура.

Украинцы недорого купили дом в Италии: смотрите видео

Какие средние цены на жилье в Кампобассо?

Согласно данным Numbeo в конце января 2026 года в Кампобассо средняя цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города составляет 2 000 евро. На окраинах города жилье можно приобрести за 1 000 евро за квадрат.

Какие цены на жилье в Италии?

В 2025 году средняя цена жилья в Италии составляет около 1 800 евро за квадратный метр. В крупных городах разница между центром и окраинами значительная: в центре цены превышают 3 400 евро, а за пределами – около 2 100 евро за квадрат.

Самое дешевое жилье сосредоточено на юге Италии, в частности в Калабрии, Базиликате и Абруццо, где цены стартуют от 900 евро за квадратный метр. Самые дорогие квартиры – в Лигурии, Ломбардии и Лацио, с пиковыми ценами в Милане и Риме.

Стоимость покупки существенно зависит от региона: квартира 60 квадратных метров на юге может стоить около 70 тысяч евро, а в северных регионах – более 200 тысяч евро.