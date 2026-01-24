Що відомо про бюджетний будинок в Італії?

Своєю історією придбання буднику в Італії жінка поділилася в тіктоці dr_tannyy.

За її словами, новий дім в Італії – це не просто стіни, він повністю готовий до життя – з меблями та ремонтом.

Поки всі роками збирають на перший внесок або беруть іпотеку на 30 років, ми вирішили ризикнути. Наш будинок коштував, увага, 18 тисяч євро. За цілий дім, де вже є все, щоб заїхати та жити,

– наголосила вона у відео.

Та додала, що це – верхівка айсберга. Адже, щоб стати власником такого будинку в Італії, потрібно багато помічників.Особливо без знання мови. Послуги нотаріуса та податки коштували 3 500 євро, юридичний супровід, агенції, перекладачі, без яких нікуди, ще приблизно 7 500 євро. Крім того, були й дрібні витрати "на папери та оформлення статусу" – це ще приблизно тисяча євро.

Підсумовуючи, жінка зауважила, що загалом будинок в Італії обійшовся у 30 тисяч євро.

Де розташований дім?

Будинок пари розташований за 8 кілометрів від міста Кампобассо. У селі є продуктовий магазин, два бари, піцерія, пошта та медпункт. За 10 хвилин їзди на автівці розташоване місто. Там і торговельні центри, і університет, і вся міська інфраструктура.

Українці недорого купили будинок в Італії: дивіться відео

Які середні ціни на житло в Кампобассо?

Відповідно до даних Numbeo наприкінці січня 2026 року в Кампобассо середня ціна за квадратний метр для купівлі квартири в центрі міста становить 2 000 євро. На околицях міста помешкання можна придбати за 1 000 євро за квадрат.

Які ціни на житло в Італії?

У 2025 році середня ціна житла в Італії становить близько 1 800 євро за квадратний метр. У великих містах різниця між центром і околицями значна: у центрі ціни перевищують 3 400 євро, а за межами – близько 2 100 євро за квадрат.

Найдешевше житло зосереджене на півдні Італії, зокрема в Калабрії, Базілікаті та Абруццо, де ціни стартують від 900 євро за квадратний метр. Найдорожчі квартири – у Лігурії, Ломбардії та Лаціо, з піковими цінами у Мілані та Римі.

Вартість покупки суттєво залежить від регіону: квартира 60 квадратних мерів на півдні може коштувати близько 70 тисяч євро, а в північних регіонах – понад 200 тисяч євро.