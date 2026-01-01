Сколько в среднем стоит квартира в Италии?

По итогам 2025 года средняя цена жилья в Италии составляет около 1 800 евро за квадратный метр, пишет 24 Канал со ссылкой на платформу idealista.

В крупных городах разница между центром и окраинами остается существенной. У центральных районах средняя стоимость покупки квартиры превышает 3 400 евро за квадратный метр, тогда как за пределами центра цены чаще находятся на уровне примерно 2 100 евро за квадратный метр, сообщает платформа Numbeo.

В каких регионах Италии жилье дешевле всего?

Самые доступные цены традиционно сосредоточены на юге страны и в менее туристических регионах. Среди лидеров по низкой стоимости:

Калабрия – 900 евро за квадратный метр;

Базиликата – 1 100 евро за квадратный метр;

Абруццо – 1 190 евро за квадратный метр.

В таких регионах можно найти квартиры по цене, которая почти вдвое ниже среднего показателя. Это привлекает покупателей, которые ищут жилье для сезонного проживания или долгосрочных инвестиций с минимальным стартовым бюджетом.

Где в Италии квартиры стоят дороже всего?

Самые высокие цены сосредоточены в северных и центральных регионах, а также в районах с активным туристическим спросом:

Лигурия – 2 470 евро за квадратный метр;

Ломбардия – 2 360 евро за квадратный метр, с пиковыми значениями в Милане;

Лацио – 2 180 евро за квадратный метр, в значительной степени из-за Рима.

Именно эти регионы чаще всего рассматривают иностранные покупатели, ориентированные на арендный доход или проживание в крупных городах.

Как регион влияет на бюджет покупки?

Региональный фактор является ключевым при планировании расходов. Например, квартира площадью 60 квадратных метров в южных областях может стоить 70 тысяч евро, тогда как аналогичное жилье в северных регионах или в центре крупного города легко превышает 200 тысяч евро.

Кроме базовой цены за квадратный метр, покупатели должны закладывать в бюджет дополнительные расходы. Например, налоги, нотариальные услуги и комиссии агентств. В сумме они обычно добавляют от 7% до 12% от стоимости квартиры.

