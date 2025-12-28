Где на аренду жилья нужно потратить больше всего денег, а где меньше, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Numbeo.

Сколько на аренду жилья уходит в столицах стран Европы?

Варшава. Здесь аренда однокомнатного жилья стоит в среднем 3 412,90 злотых. А среднемесячная чистая зарплата (после уплаты налогов) составляет 7 786,12 злотых. То есть, чтобы снимать жилье, придется выложить 43,83% зарплаты.

Прага. За аренду жилья придется выложить в среднем 20 695,62 кроны, а зарплата – 47 487,31 кроны. На квартиру уходит 43,58% заработка.

Будапешт. Чтобы снимать жилье, нужно 212 241,38 форинта в месяц. Зарабатывают в столице Венгрии в среднем 533 535,63 форинта. За квартиру нужно отдать 39,78% зарплаты.

Париж. Чтобы арендовать однокомнатное жилье, следует выложить 1 041,45 евро. Средняя месячная зарплата в столице Франции составляет 3 276,43 евро. То есть на жилье идет 31,78% заработка.

Рим. Средняя аренда в городе стоит 835,94 евро, а зарплата – 1 885,25 евро. На аренду жилья в месяц уходит 44,34% .

Мадрид. За аренду жилья придется выложить в среднем 973,83 евро, а зарплата – 2 281,21 евро. На квартиру уходит 42,69% заработка.

Копенгаген. Чтобы арендовать квартиру, нужно 9 134,44 кроны в месяц. Зарабатывают в столице Дании в среднем 30 484,09 кроны. За квартиру нужно отдать 29,96% зарплаты.

Стокгольм. Здесь аренда однокомнатного жилья стоит в среднем 10 405 крон. А среднемесячная чистая зарплата – 33 881,27 крон. Чтобы снимать жилье, придется выложить 30,71% зарплаты.

Брюссель. Снимать жилье стоит в среднем 950 евро в месяц. Зарабатывают в столице Бельгии 3 122,19 евро. На аренду квартиры нужно 30,42% зарплаты.

Амстердам. За аренду квартиры придется выложить в среднем 1 739,95 евро, а зарплата составляет 4 148,20 евро. То есть на квартиру уходит 41,94% заработка.

Кишинев. Средняя цена аренды жилья в столице Молдовы – 8 144,50 лея, средняя зарплата – 13 254,80 лея. На аренду идет аж 61,44% зарплаты.

Киев. Чтобы арендовать однокомнатное жилье, следует выложить 15 998,57 гривны в месяц. А средняя зарплата составляет 30 407,14 гривны. То есть на жилье уходит 52,61% заработка.

К слову, согласно данным портала ЛУН, в Киеве в декабре 2025 года на аренду однокомнатной квартиры идет 51% зарплаты.

Подытоживая, заметим, что наименьший процент зарплаты на аренду жилья из проанализированных европейских столиц идет у жителей Брюсселя и Стокгольма, зато наибольший – у жителей Кишинева, сразу за которым идет Киев.

Сколько стоят квартиры в европейских столицах?

Цены на квартиры в европейских столицах ощутимо отличаются. Сравнительно дешевле квадратный метр недвижимости можно купить в Варшаве и Риме, где цены варьируются в пределах 6 – 7 тысяч евро. Зато придется выложить в Париже и Лондоне, где жилье продают в среднем за 11,5 и 16,5 тысяч евро за квадрат.