Де на оренду помешкання потрібно витратити найбільше грошей, а де найменше, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Numbeo.

Скільки на оренду житла йде в столицях країн Європи?

Варшава. Тут оренда однокімнатного житла коштує у середньому 3 412,90 злотих. А середньомісячна чиста зарплата (після сплати податків) становить 7 786,12 злотих. Тобто, аби винаймати житло, доведеться викласти 43,83% зарплати.

Прага. За оренду житла доведеться викласти в середньому 20 695,62 крони, а зарплата – 47 487,31 крони. На квартиру йде 43,58% заробітку.

Будапешт. Щоб винаймати помешкання, потрібно 212 241,38 форинта в місяць. Заробляють у столиці Угорщини в середньому 533 535,63 форинта. За квартиру потрібно віддати 39,78% зарплати.

Париж. Щоб орендувати однокімнатне житло, слід викласти 1 041,45 євро. Середня місячна зарплата у столиці Франції становить 3 276,43 євро. Тобто на помешкання йде 31,78% заробітку.

Рим. Середня оренда у місті коштує 835,94 євро, а зарплата – 1 885,25 євро. На оренду житла в місяць йде 44,34% .

Мадрид. За оренду житла доведеться викласти в середньому 973,83 євро, а зарплата – 2 281,21 євро. На квартиру йде 42,69% заробітку.

Копенгаген. Щоб орендувати квартиру, потрібно 9 134,44 крони в місяць. Заробляють у столиці Данії в середньому 30 484,09 крони. За квартиру потрібно віддати 29,96% зарплати.

Стокгольм. Тут оренда однокімнатного житла коштує у середньому 10 405 крон. А середньомісячна чиста зарплата – 33 881,27 крони. Аби винаймати житло, доведеться викласти 30,71% зарплати.

Брюссель. Винаймати житло коштує в середньому 950 євро у місяць. Заробляють у столиці Бельгії 3 122,19 євро. На оренду квартири потрібно 30,42% зарплати.

Амстердам. За оренду помешкання доведеться викласти в середньому 1 739,95 євро, а зарплата становить 4 148,20 євро. Тобто на квартиру йде 41,94% заробітку.

Кишинів. Середня ціна оренди помешкання у столиці Молдови – 8 144,50 лея, середня зарплата – 13 254,80 лея. На оренду йде аж 61,44% зарплати.

Київ. Щоб орендувати однокімнатне житло, слід викласти 15 998,57 гривні в місяць. А середня зарплата становить 30 407,14 гривні. Тобто на помешкання йде 52,61% заробітку.

До слова, відповідно до даних порталу ЛУН, у Києві у грудні 2025 року на оренду однокімнатної квартири йде 51% зарплати.

Підсумовуючи, зауважимо, що найменший відсоток зарплати на оренду житла з проаналізованих європейських столиць йде в жителів Брюсселя та Стокгольма, натомість найбільший – у жителів Кишинева, одразу за яким йде Київ.

Скільки коштують квартири в європейських столицях?

Ціни на квартири в європейських столицях відчутно відрізняються. Порівняно дешевше квадратний метр нерухомості можна купити у Варшаві та Римі, де ціни варіюються у межах 6 – 7 тисяч євро. Натомість доведеться викласти в Парижі та Лондоні, де житло продають у середньому за 11,5 і 16,5 тисячі євро за квадрат.