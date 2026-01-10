"Подарок" от тещи: супруги вернулись из отпуска и не узнали собственный дом

Супруги вернулись из романтического путешествия и не узнали свой дом. В нем не очень удачно похозяйничала близкая родственница.

Пользователь с ником Shockzs поделился своей историей на Reddit. Что же случилось, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Случайная находка удивила владельцев: почему в соцсетях советовали продать дом

Как так случилось, что пара не узнала свой дом?

По словам мужчины, он и его жена Паула впервые за долгое время поехали в отпуск вдвоем – после рождения близнецов. На всякий случай они оставили запасной ключ матери Паулы, Хакико.

Но когда супруги вернулись, первой мыслью было: дом обокрали. Впоследствии выяснилось, что к преступлению это не имеет никакого отношения.

Теща стояла среди пустой гостиной и спокойно объяснила, что "решила обновить интерьер". Всю старую мебель она или выбросила, или продала, или отдала на благотворительность, заменив их более дешевыми вещами, чтобы, по ее словам, "освежить и сделать дом более современным".

Самым болезненным стало то, что вместе с другими вещами исчезла и антикварная мебель из красного дерева – письменный стол и туалетный столик, которые Паула унаследовала от покойной бабушки. Для женщины эти вещи имели огромную эмоциональную ценность, и, увидев пустые комнаты, она не сдержала слез.

К слову, по информации на сайте Pamono антикварную мебель в Европе можно продать от нескольких десятков или сотен долларов и до десятков тысяч. Все зависит возраста, стиля, оригинальности, состояния, производителя, происхождения и места продажи.

Как на ситуацию отреагировала семья и сеть?

Разъяренный муж сразу забрал у тещи ключи и вызвал мастера, чтобы сменить замки. Однако это только обострило конфликт. Родственники обвинили его в жестокости и чрезмерной категоричности, заявив, что он "разрушает семью из-за старой мебели" и лишает бабушку возможности видеть внуков.

Сам автор сообщения отметил, что жена полностью поддерживает его решение, однако давление со стороны родных заставляет его сомневаться, не перегнул ли он палку.

Впрочем, пользователи Reddit почти единодушно стали на сторону супругов. В комментариях советовали выяснить, куда именно делась мебель, и даже обращаться в полицию, считая ситуацию обычной кражей. "Подавайте заявление о похищении. Тогда ей придется объяснить полиции, кому она продала или отдала мебель, и вещи можно будет вернуть как похищенное имущество", – написал один из комментаторов.

Почему женщина не узнала жилье после арендатора?

Жительница Британии Невена Хедири сдавала в аренду свой дом в Кемберле, но арендатор прекратил платить и впоследствии отказывался выселяться. Из-за судов и государственных ограничений процесс затянулся почти на 14 месяцев. За это время женщина потеряла свои сбережения.

В конце концов после выселения дом оказался разрушенным и заваленным мусором, с плесенью и следами грызунов. Женщина была вынуждена убирать дом собственноручно и предостерегает других быть осторожными, сдавая жилье в аренду.