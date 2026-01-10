Користувач із ніком Shockzs поділився своєю історією на Reddit. Що ж трапилося, розповідає 24 Канал.

Як так сталося, що пара не впізнала свій будинок?

За словами чоловіка, він і його дружина Паула вперше за довгий час поїхали у відпустку удвох – після народження близнюків. Про всяк випадок вони залишили запасний ключ матері Паули, Хакіко.

Та коли подружжя повернулося, першою думкою було: будинок обікрали. Згодом з'ясувалося, що до злочину це не має жодного стосунку.

Теща стояла серед порожньої вітальні й спокійно пояснила, що "вирішила оновити інтер'єр". Усі старі меблі вона або викинула, або продала, або віддала на благодійність, замінивши їх дешевшими речами, щоб, за її словами, "освіжити й зробити дім сучаснішим".

Найболючішим стало те, що разом з іншими речами зникли й антикварні меблі з червоного дерева – письмовий стіл і туалетний столик, які Паула успадкувала від покійної бабусі. Для жінки ці речі мали величезну емоційну цінність, і, побачивши порожні кімнати, вона не стримала сліз.

До слова, за інформацією на сайті Pamono антикварні меблі в Європі можна продати від кількох десятків чи сотень доларів і до десятків тисяч. Усе залежить віку, стилю, оригінальності, стану, виробника, походження та місця продажу.

Як на ситуацію відреагувала родина та мережа?

Розлючений чоловік одразу забрав у тещі ключі та викликав майстра, щоб змінити замки. Однак це лише загострило конфлікт. Родичі звинуватили його в жорстокості та надмірній категоричності, заявивши, що він "руйнує сім’ю через старі меблі" й позбавляє бабусю можливості бачити онуків.

Сам автор допису наголосив, що дружина повністю підтримує його рішення, однак тиск із боку рідних змушує його сумніватися, чи не перегнув він палицю.

Втім, користувачі Reddit майже одностайно стали на сторону подружжя. У коментарях радили з'ясувати, куди саме поділися меблі, і навіть звертатися до поліції, вважаючи ситуацію звичайною крадіжкою. "Подавайте заяву про викрадення. Тоді їй доведеться пояснити поліції, кому вона продала або віддала меблі, і речі можна буде повернути як викрадене майно", – написав один із коментаторів.

