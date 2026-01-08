Що знайшли мешканці будинку?

Власники будинку розповіли, що під час ремонту звернули увагу на вузький отвір у стіні, який не був помітний раніше, пише 24 Канал з посиланням на видання Bored panda.

Дивіться також Навчався 26 років: чому німецький суд відмовив 50-річному студенту у виплатах на житло

За словами власників, житло було збудоване ще у 1960-х роках. У стіні вони виявили прихований простір, де стояла велика срібляста валіза. Після відкриття всередині знайшли старі солодощі, набір для шиття, олівець та інші дрібні побутові речі.

У цій валізі також знаходився менший кейс. Саме він привернув найбільшу увагу. Усередині лежала лялька у рожевій сукні з великими очима. Іграшка була закріплена ременями. За словами мешканців, жодних інших предметів поруч не було, а сам простір виглядав спеціально замаскованим.

Власники наголосили, що у сховку не було запаху, слідів вологи або ознак того, що там могли зберігати щось небезпечне. Попри це, сама конструкція схованки виглядала нетипово для звичайного житлового будинку.

Чому це їх перелякало?

Найбільше занепокоєння викликало те, що ляльку не просто залишили у будинку, а сховали у стіні та помістили в окремий кейс. Спосіб зберігання виглядав неприродним і не мав очевидного пояснення. Це змусило мешканців замислитися над тим, хто і з якою метою міг приховати предмет у такому місці.

Додаткове напруження створила поведінка домашнього улюбленця, який реагував на простір у стіні неспокійно. Власники зазначили, що саме поєднання прихованої конструкції та вмісту валізи викликало у них відчуття тривоги.

Лялька, яку знайшли власники / Скриншот з тіктоку stonestack_renovation

Як відреагували користувачі соцмереж?

Користувачі соцмереж активно обговорювали відео зі знахідкою. Частина коментаторів назвала ситуацію моторошною та радила не зберігати ляльку в будинку. Дехто припускав, що предмет міг мати символічне або особисте значення для колишніх мешканців, пише видання Dexerto.

До слова, у коментарях люди обговорювали схожі випадки знайдених ляльок у прихованих просторах, де частина учасників дискусій висловлювала скептичні або обережні погляди щодо справжності таких відео, згадуючи, що подібні пости можуть бути зроблені спеціально для залучення уваги.

Що ще незвичайного знаходили нові власники?