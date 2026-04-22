Парковка под домом имеет правила: когда можно получить штраф

Парковка во дворах многоэтажек в Украине подпадает под четкие ограничения, и нарушения могут закончиться не только штрафом. В 2026 году контроль усилили, а перечень запрещенных мест фактически не оставляет пространства для "временных" остановок.

Где во дворе нельзя оставлять авто?

Как пишут Новини.LIVE, водители должны соблюдать правила даже в собственном дворе, ведь эта территория подпадает под нормы ПДД.

Согласно Правилам дорожного движения, автомобили нельзя оставлять на газонах и зеленых зонах. За это предусмотрен штраф от 340 гривен. Также авто не ставят ближе чем за 5 метров до мусорных контейнеров, чтобы не мешать их обслуживанию.

Отдельное правило действует возле выездов из дворов. Машины не паркуют ближе чем за 10 метров, иначе они блокируют движение. Запрещена и стоянка на тротуарах, если для пешеходов не остается не менее 2 метров свободного пространства.

Также водители не имеют права занимать места для людей с инвалидностью без оснований. За это штраф может достигать 1 700 гривен.

Какие правила действуют для жителей и ОСМД?

Двор многоэтажки принадлежит всем совладельцам, поэтому жители могут сами определять правила пользования территорией. Такие решения принимают на собрании или через ОСМД.

Совладельцы могут упорядочить парковку: нанести разметку, определить места для авто или установить шлагбаум, чтобы ограничить доступ посторонних машин. В новостройках также предусматривают гостевые паркоместа – не менее 15% от общего количества.

Самовольные ограничения без согласования остаются незаконными. Например, установка блокировочных столбиков без решения совладельцев часто приводит к конфликтам и жалобам. Если правила утвердили официально, их должны выполнять все водители во дворе.

Когда авто могут эвакуировать?

Самый большой риск для водителя – авто могут эвакуировать. Тогда придется оплатить и штраф, и услуги эвакуатора. Услуги эвакуатора стартуют от 1 680 гривен, а хранение авто на штрафплощадке стоит примерно 324 гривны за сутки.

Чаще всего забирают авто, которые мешают скорой помощи, пожарной технике или перекрывают выезд со двора. Чтобы избежать расходов и конфликтов с соседями, водителям стоит проверять, не блокирует ли авто проезд и остается ли достаточно места для пешеходов и спецтранспорта.

