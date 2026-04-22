Парковка под домом имеет правила: когда можно получить штраф
- Парковка во дворах подчиняется правилам ПДД: авто нельзя оставлять на газонах, ближе 5 метров до мусорных контейнеров, или на тротуарах без 2 метров для пешеходов.
- Совладельцы могут определять правила парковки через ОСМД, и нарушения могут привести к штрафам или эвакуации авто, мешающих движению.
Парковка во дворах многоэтажек в Украине подпадает под четкие ограничения, и нарушения могут закончиться не только штрафом. В 2026 году контроль усилили, а перечень запрещенных мест фактически не оставляет пространства для "временных" остановок.
Где во дворе нельзя оставлять авто?
Как пишут Новини.LIVE, водители должны соблюдать правила даже в собственном дворе, ведь эта территория подпадает под нормы ПДД.
Смотрите также Можно ли выписать человека из ордера на квартиру: что нужно доказать в суде
Согласно Правилам дорожного движения, автомобили нельзя оставлять на газонах и зеленых зонах. За это предусмотрен штраф от 340 гривен. Также авто не ставят ближе чем за 5 метров до мусорных контейнеров, чтобы не мешать их обслуживанию.
Отдельное правило действует возле выездов из дворов. Машины не паркуют ближе чем за 10 метров, иначе они блокируют движение. Запрещена и стоянка на тротуарах, если для пешеходов не остается не менее 2 метров свободного пространства.
Также водители не имеют права занимать места для людей с инвалидностью без оснований. За это штраф может достигать 1 700 гривен.
Какие правила действуют для жителей и ОСМД?
Двор многоэтажки принадлежит всем совладельцам, поэтому жители могут сами определять правила пользования территорией. Такие решения принимают на собрании или через ОСМД.
Совладельцы могут упорядочить парковку: нанести разметку, определить места для авто или установить шлагбаум, чтобы ограничить доступ посторонних машин. В новостройках также предусматривают гостевые паркоместа – не менее 15% от общего количества.
Самовольные ограничения без согласования остаются незаконными. Например, установка блокировочных столбиков без решения совладельцев часто приводит к конфликтам и жалобам. Если правила утвердили официально, их должны выполнять все водители во дворе.
Когда авто могут эвакуировать?
Самый большой риск для водителя – авто могут эвакуировать. Тогда придется оплатить и штраф, и услуги эвакуатора. Услуги эвакуатора стартуют от 1 680 гривен, а хранение авто на штрафплощадке стоит примерно 324 гривны за сутки.
Чаще всего забирают авто, которые мешают скорой помощи, пожарной технике или перекрывают выезд со двора. Чтобы избежать расходов и конфликтов с соседями, водителям стоит проверять, не блокирует ли авто проезд и остается ли достаточно места для пешеходов и спецтранспорта.
Когда можно делать ремонт в квартире?
У Киеве ремонтные работы можно проводить в будние дни с 8:00 до 19:00, в других городах с 8:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни это запрещено.
За нарушение правил относительно времени проведения ремонтов или превышение уровня шума предусмотрены штрафы от 85 до 255 гривен для граждан и значительно выше для юридических лиц.