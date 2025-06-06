Современный Пассаж в Киеве – не первый: почему его долго не достраивали и что было перед ним

Каждое здание на Крещатике и окружающих улицах имеет богатую историю. Среди них и Пассаж, который является вторым по счету, ведь первый сгорел.

Об истории здания 24 Канал рассказывает со ссылкой на "Телеграф".

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История первого Пассажа

Первый киевский Пассаж, спроектирован Георгием Весманом и возведенный в 1871 году, был расположен по адресу Крещатик, 38. Здание в форме буквы "П" занимало целый квартал и служило проходом-улицей с выходом на главную артерию города.

Там жили актеры, музыканты и оперные певцы, поскольку рядом был театр. На нижних этажах работали магазины, а верхние были отведены под жилье и офисы. К сожалению, эта архитектурная жемчужина не уцелела – в 1941 году ее уничтожил пожар.

Как появился второй Пассаж

Современный Пассаж на Крещатике, 15, называют еще "Новым" или "Большим". Он является ярким представителем неоклассической архитектуры начала прошлого века. Комплекс имеет форму уличного коридора, образованного двумя параллельными корпусами, охватывающими целый квартал. На первых этажах расположены торговые помещения, а выше – офисы и жилые апартаменты. С момента своего создания он имел коммерческое назначение и фактически выполнял роль бизнес-центра той эпохи.



Пассаж в Киеве в 1980-х годах / Фото из "Группа История города 1900 – 1999 годы"

Проект сооружения создал архитектор Павел Андреев в неоклассическом стиле. Возведение началось в 1913 году на месте имения Мартина Штифлера – владельца известной киевской кондитерской. Комплекс состоит из двух вытянутых корпусов длиной примерно 130 метров, которые соединены торцевыми объемами с арочными проездами.

Строительство продолжалось примерно год. Однако с началом Первой мировой войны работы были остановлены. Из-за этого не удалось завершить главную арку со стороны Крещатика, которая должна была стать центральным входом. Также была амбициозная идея – перекрытия пространства между корпусами стеклянной крышей сложной инженерной конструкции, но этот замысел так и не был реализован.



Современный вид Пассажа изнутри / Фото mistokyia.ua

Во время Второй мировой войны Пассаж подвергся значительным разрушениям. Его даже думали снести. Впрочем, все же решили сохранить здание и реконструировать его. В 1948 – 1950 годах фасады здания отреставрировали по проекту архитектора Александра Малиновского, придерживаясь первоначального неоклассического стиля.

К старому зданию достроили 6-этажный корпус, который имел большую арку. Именно она и стала новым парадным входом со стороны Крещатика.

Пассаж формируют торговые помещения, офисы и помещения. Однако, кроме этого, он является важной частью архитектурного ансамбля Киева.