Что известно о монументальном сооружении, которое занимает целый квартал между площадью Конституции, Павловской площадью и улицей Квитки-Основьяненко, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.
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История доходного дома
В 1914 году архитектор Ипполит Претро, который имел французско-шведские корни и работал в Петербурге, создал проект доходного дома для страхового общества "Россия". Цель заключалась не только в построении жилого комплекса, но и в создании архитектурного символа надежности и прогресса. Уже в 1916 году строительство завершили – невероятно быстро как для объекта такого масштаба.
Сооружение возвели в стиле модерн с вкраплениями неоклассицизма. Фасад украшали скульптуры античных богов и аллегорические фигуры с щитом и якорем – символами защиты, стабильности и страхования. Однако уникальность здания проявлялась не только в его внешнем виде. Внутри сделали три внутренних двора: два закрытых и один проходной. Центральный двор выполнял функцию пассажа, который объединял основные части квартала.
Национализация здания и появление Дворца труда
После революционных событий 1917 года дом национализировали. Там разместили Народный комиссариат труда и Всеукраинский Совет профсоюзов. С тех пор сооружение получило новое название – Дворец труда.
Во время Второй мировой войны здание подверглось серьезным разрушениям от бомбардировок. Однако после завершения боевых действий городские власти приняли решение о его восстановлении. Архитекторы сохранили как внешний вид, так и внутреннюю планировку, что позволило оставить Дворец труда частью исторического наследия Харькова.
Вид Дворца труда в Харькове после бомбардировок во время Второй мировой / Фото из фейсбука "Харьков История"
В мирные десятилетия сооружение продолжало служить городу. В ней работали офисы, студии, общественные организации и предприятия.
Обстрел здания оккупантами
2 марта 2022 года российский ракетный обстрел задел Дворец труда. Удар разрушил верхние этажи, крышу, выбило окна, серьезные повреждения получили внутренние конструкции и инженерные сети.
В марте 2022 года россияне обстреляли Дворец труда / Фото Валерии Емец, Суспільне Харків
Здание оказалось в критическом состоянии. Но уже к осени 2023 года его удалось частично восстановить его: отремонтировали крышу, коммуникации, заменили сотни окон и дверей. Реставрационные работы продолжаются при поддержке специального фонда по восстановлению Дворца труда.