При покупке квартиры взимается дополнительный 1%: что нужно знать покупателю перед заключением сделки

При покупке жилья часто возникают расходы, о которых покупатели вспоминают уже на этапе оформления документов. Один из таких платежей может стать неприятным сюрпризом, но в отдельных случаях его можно не оплачивать или даже вернуть.

Кто уплачивает пенсионный сбор при покупке жилья

Пенсионный сбор уплачивает покупатель, а сумма сбора составляет 1% от стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи, пишет 24 Канал.

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Если квартира стоит 50 тысяч долларов, покупателю придется уплатить еще 500 долларов в гривневом эквиваленте. Этот платеж обычно готовят к встрече с нотариусом или уплачивают в день сделки, а квитанцию передают вместе с другими документами.

Когда можно не платить пенсионный сбор за квартиру

Не каждый покупатель обязан платить 1% в Пенсионный фонд. Чаще всего это касается тех, кто приобретает жилье впервые и может подтвердить, что ранее не владел квартирой или домом.

Одного объяснения нотариусу недостаточно. Если человек хочет не платить сбор, он должен предъявить документы, подтверждающие это право. В противном случае при оформлении потребуют квитанцию об оплате.

От сбора также освобождаются люди, официально стоящие в очереди на получение жилья от государства. Не платят его и юридические лица, если приобретают недвижимость за бюджетные средства.

Почему нотариус не оформит сделку без уплаты сбора

Нотариус не заверит договор купли-продажи без квитанции об уплате сбора или документов, подтверждающих право не платить 1%. Без этого покупатель не сможет завершить оформление жилья на себя.

Из-за этого часть людей сначала уплачивает сбор, даже если у них есть основания этого не делать. Так они не срывают сделку, а уже после покупки пытаются вернуть деньги.

Как вернуть 1% пенсионного сбора после покупки жилья

Если покупатель имел право не платить пенсионный сбор, но все равно уплатил его при заключении сделки, деньги можно вернуть. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К нему прилагают квитанцию об оплате и документы, подтверждающие право на освобождение от сбора.

После проверки Пенсионный фонд принимает решение о возврате средств. Если покупателю откажут, он может подать дополнительные документы или обжаловать решение. Квитанцию и документы после сделки лучше сохранить.