Сколько стоит переоформить дом в селе в 2025 году

Переоформление дома в селе в 2025 году может обойтись в несколько десятков тысяч гривен. В сумму входят нотариальные услуги, налоги и оценка помещения.

24 Канал исследовал стоимость переоформления дома в селе и выяснил, чтобы переоформить дом стоимостью около 500 тысяч гривен, необходимо потратить от 50 тысяч гривен.

Что влияет на стоимость переоформления

Финальная сумма зависит от того, каким способом передается право собственности:

купля-продажа;

дарение;

наследование.

Для каждой процедуры действуют отдельные налоговые правила. Также важна рыночная стоимость недвижимости, ведь большинство налогов начисляется в процентах именно от цены объекта. Стоимость услуг нотариуса и оценщика может отличаться в зависимости от региона.

Юрист Иван Топор в комментарии для 24 Канала отметил, что на сумму влияют срок владения имуществом, количество сделок в течение года и дополнительные действия, которые должен осуществить нотариус.

Важно! Если продавец владел домом более 3 лет и это первая продажа недвижимости в текущем году, налог на доходы и военный сбор не уплачиваются. В таком случае расходы могут снизиться до 14 тысяч гривен.

Сколько стоят основные этапы переоформления

При переоформлении дома в 2025 году необходимо оплатить несколько различных услуг, формирующих сумму, сообщает АН "Маяк".

Нотариальные услуги

Удостоверение договора купли-продажи от 6 000 до 10 000 гривен ;

; Регистрация права собственности около 1 000 гривен.

Налоги и сборы

НДФЛ 5% от стоимости недвижимости;

Военный сбор 1,5%;

Пенсионный фонд (оплачивает покупатель) 1%.

Оценка недвижимости

Оценка дома от 1 000 гривен;

Оценка земельного участка от 1 000 гривен.

Услуги ЦНАП

Государственная регистрация права собственности: 300 – 400 гривен;

Как переоформить дом в селе дешевле

Один из самых выгодных вариантов для передачи жилья родственникам – договор дарения. Этот способ позволяет передать недвижимость безвозмездно, но нужно оформить все документы у нотариуса.

Для родственников первой и второй линии родства – родителей, детей, супругов, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков – налог на дарение 0%. То есть оплачиваются только нотариальные услуги.

В 2025 году средняя стоимость оформления договора дарения для таких родственников обычно не превышает 10 000 гривен.