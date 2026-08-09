Первый взнос за "еОселю": кто может заплатить от 10 %

Программа "еОселя" дает украинцам возможность приобрести жилье на льготных условиях. Однако это касается лишь определенных категорий населения.

Кто может внести первоначальный взнос в размере от 10% в рамках программы "еОселя"?

В частности, некоторые лица могут получить первоначальный взнос в размере от 10%, что сообщили на сайте Ощадбанка.

Первоначальный взнос для заемщиков в возрасте до 25 лет (включительно) составляет от 10%.

В то же время первоначальный взнос для людей другого возраста – при приобретении жилья на вторичном рынке – составляет от 20%.

Первоначальный взнос при приобретении жилья на первичном рынке составляет от 30%.

Напомним также, что с июля правительство будет компенсировать ветеранам и семьям погибших защитников и защитниц Украины процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, а с 11-го года – до 6%. Об этом писали в Дие.

Также были объявлены новые нормы площади жилья. Максимальная площадь, которую можно приобрести по программе, составляет:

для квартир: 52,5 квадратных метра – для одного человека;

73,5 квадратных метра – для семьи из двух или трех человек;

дополнительно 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого; максимальная площадь – 115,5 квадратных метра.

Для жилых домов:

62,5 квадратных метра – для одного человека;

83,5 квадратных метра – для семьи из двух или трех человек;

дополнительно 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи;

максимальная площадь – 125,5 квадратных метров.

Также детьми для участия в программе теперь считаются члены семьи, проживающие с лицом, в возрасте до 21 года.

Подать заявку можно через приложение Дия. После подтверждения заявки Дия.Подписью банки ее рассмотрят.

В частности, некоторые украинцы могут получить жилищные ваучеры на 2 миллиона. Для этого они должны соответствовать определенным критериям.