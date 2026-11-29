Государственная программа "Е-Оселя" позволяет украинцам приобрести собственное жилье по льготной ипотеке, однако для этого необходимо подготовить первоначальный взнос. Его размер зависит от стоимости квартиры, возраста заемщика и города, в котором планируется приобрести недвижимость.

Сколько нужно накопить на первоначальный взнос по программе "Е-Оселя"

Размер первоначального взноса по государственной программе "еОселя" зависит от возраста заемщика, пишет ЛУН. Согласно условиям программы, украинцы в возрасте от 26 лет должны внести не менее 20% стоимости жилья, тогда как для молодежи в возрасте до 25 лет включительно предусмотрен взнос от 10%.

Например! Если квартира стоит 2 миллиона гривен, покупателю в возрасте от 26 лет необходимо иметь не менее 400 тысяч гривен собственных средств. Молодому человеку до 25 лет включительно при такой же стоимости недвижимости понадобится от 200 тысяч гривен.

В то же время необходимая сумма существенно различается в зависимости от города. По расчетам ЛУН совместно с Национальным банком Украины, обнародованным в ноябре 2026 года, средний первоначальный взнос за самую дешевую квартиру на первичном рынке составляет:

Львов – 904 тысячи гривен;

Киев – 750 тысяч гривен;

Ужгород – 697 тысяч гривен;

Винница – 660 тысяч гривен;

Ровно – 545 тысяч гривен;

Черновцы – 489 тысяч гривен;

Тернополь – 476 тысяч гривен;

Одесса – 449 тысяч гривен;

Житомир – 428 тысяч гривен;

Кропивницкий – 406 тысяч гривен;

Днепр – 399 тысяч гривен;

Ивано-Франковск – 395 тысяч гривен;

Луцк – 383 тысячи гривен;

Полтава – 365 тысяч гривен;

Хмельницкий – 363 тысячи гривен;

Черкассы – 352 тысячи гривен;

Чернигов – 315 тысяч гривен;

Сумы – 234 тысячи гривен;

Харьков – 230 тысяч гривен;

Николаев – 185 тысяч гривен;

Запорожье – 174 тысячи гривен.

Эти показатели демонстрируют, насколько разными могут быть финансовые требования к покупателям в зависимости от региона. Например, во Львове нужно накопить более 900 тысяч гривен, тогда как в Запорожье – 174 тысячи гривен. Разница между этими суммами превышает пятикратную величину.

Важно! Указанные расчеты касаются стандартного первоначального взноса в размере 20%. Для молодых заемщиков, имеющих право на взнос от 10%, необходимая сумма будет примерно в два раза меньше при одинаковой стоимости жилья.

Какие дополнительные расходы нужно учесть при покупке квартиры

Потенциальным участникам программы "Оселя" стоит помнить, что первоначальный взнос – не единственная сумма, которую нужно подготовить для приобретения недвижимости. Оформление ипотеки предусматривает также ряд дополнительных платежей.

В частности, покупателю могут понадобиться деньги на банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса и страхование квартиры. Также при определенных условиях необходимо уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Например! По расчетам Finance.ua, если квартира стоит 2,5 миллиона гривен, а первоначальный взнос составляет 20%, покупатель должен сразу внести 500 тысяч гривен. Еще примерно 41–46 тысяч гривен могут понадобиться на банковскую комиссию, оценку, нотариальные услуги и страхование за первый год.

Если покупатель не имеет права на освобождение от пенсионного сбора, необходимо дополнительно предусмотреть еще 25 тысяч гривен. Поэтому общие расходы на начальном этапе оформления ипотеки могут превысить 570 тысяч гривен.

В то же время окончательная сумма зависит от банка, условий кредитования и конкретной сделки. Например, граждане, приобретающие жилье впервые, при соблюдении установленных требований могут быть освобождены от уплаты пенсионного сбора.

Важно! Учитывайте ограничения программы в отношении площади и стоимости недвижимости. Если выбранная квартира дороже установленной предельной стоимости или превышает нормативную площадь, разницу покупатель должен покрыть собственными средствами. Это означает, что фактический первоначальный взнос может превышать минимальные 10% или 20%.

Итак, перед подачей заявки на "еОселю" стоит рассчитать не только минимальный первоначальный взнос, но и все сопутствующие расходы. Это поможет понять, сколько денег на самом деле нужно накопить для приобретения собственной квартиры.

Кстати, мы писали, что отсутствие официального трудоустройства не всегда означает, что человек не сможет приобрести жилье в рамках государственной программы "Е-Оселя". В то же время банки проверяют платежеспособность заемщика, поэтому важно понимать, какие доходы можно учесть и какими документами их подтвердить.