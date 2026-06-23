Первый взнос за "еОселя" можно будет оплатить ваучером: кого касаются изменения

Внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий смогут использовать жилищный ваучер не только для прямой покупки жилья. Для части переселенцев он сможет покрыть первоначальный взнос по ипотеке "еОселя".

Как использовать жилищный ваучер для "еОсели"

Правительство одобрило изменения, которые должны вступить в силу с 17 июля 2026 года, сообщило Министерство развития общин.

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Они позволят использовать жилищный ваучер не только для прямой покупки жилья, но и для первого взноса по программе "еОселя".

Этой возможностью смогут воспользоваться ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Для них ваучер сможет стать частью оплаты квартиры или дома, если жилье приобретается в ипотеку.

В то же время это не будет второй отдельной выплатой от государства. Ваучер будет зачтен в стоимость жилья – в частности, в качестве стартового платежа по кредиту. То есть человек сможет использовать уже предусмотренную для него помощь при оформлении ипотеки.

Для этого ваучеры, выдаваемые в рамках программы "Жилье для ВПЛ из ТОТ", должны быть объединены с доступной ипотекой "еОселя". Такая возможность закладывалась еще при запуске программы: ваучер должен был работать не только для прямой покупки жилья, но и в сочетании с ипотекой.

Программа "Жилье для ВПЛ из ТОТ" стартовала в декабре 2025 года. Она предусматривает ваучеры именно для этих категорий переселенцев с оккупированных территорий.

Чтобы новые правила реально начали действовать, Верховная Рада еще должна принять законопроект о недвижимости, приобретенной в ипотеку. Также уже уточнили, как оформлять такие сделки и что должен делать нотариус при покупке жилья с ваучером.

Воспользоваться ваучером в качестве первого взноса люди смогут на следующих этапах финансирования программы "Жилье для ВПЛ из ТОТ". Ближайший этап ожидается в сентябре 2026 года.

На что еще можно потратить жилищный ваучер

Жилищный ваучер можно использовать не только для первоначального взноса по программе "еОселя". Средства также можно направить на покупку квартиры, частного дома или инвестирование в жилье на этапе строительства.

Кроме того, ваучер можно использовать для погашения уже оформленного ипотечного кредита. Чтобы воспользоваться компенсацией, владельцу сертификата необходимо забронировать средства через приложение "Дія" и дождаться подтверждения резерва.