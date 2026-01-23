Дома-корабли Львова: 3 каменицы, которые выглядят почти плоскими
Лычаковский район Львова известен не только историческими зданиями, но и необычными архитектурными решениями, которые легко не заметить с первого взгляда. Среди них особое место занимают дома-корабли, которые с определенного ракурса выглядят плоскими и создают оптическую иллюзию.
Такие здания появились в конце 19 – начале 20 века и сегодня считают архитектурными изюминками Лычакова, сообщают на странице Лычаковской районной администрации.
Каменица на Пекарской
Одним из самых известных домов-кораблей во Львове является каменица на улице Пекарской, 34. Со стороны перекрестка она кажется почти плоской, что поражает даже жителей.
Угол между стенами здания составляет примерно 45 градусов, а ширина узкой части достигает чуть более одного метра. Именно эта особенность делает дом популярным среди туристов и ценителей необычной архитектуры Львова.
К слову, подобные решения были типичными для австрийского периода, когда застройщики старались максимально использовать каждый метр земли, пишет издание "Львов – город вдохновения".
Дом на Пекарской, 34 / Фото соцсети Лычаковской районной администрации
Планировка внутри дома также нетипичная. В узких частях помещения имеют минимальную площадь, а скошенные стены использовали для обустройства шкафов и ниш, что позволило рационально использовать пространство.
Дом на улице Лысенко
Еще один плоский дом в Лычаковском районе расположен на улице Лысенко Лысенко, 10. Это трехэтажная каменица конца 19 века, возведенная в необарочном стиле.
Дом на улице Лысенко / Фото соцсети Лычаковской районной администрации
Ее острый угол обусловлен формой земельного участка, который граничил с монастырской стеной. Архитекторы приспособили проект к сложным условиям застройки, сохранив функциональность жилого дома.
Кроме архитектурной ценности, каменица имеет историческое значение. В разные периоды здесь действовали украинские общественные организации и издательства, что делает дом важной частью культурной истории Львова.
Каменица на Бобанича
Третий дом-корабль расположен на улице Бобанича, 8. Он возведен вблизи линии бывших городских укреплений, что непосредственно повлияло на форму здания.
Каменица на Бобанича / Фото соцсети Лычаковской районной администрации
Со стороны улицы каменица выглядит узкой и почти плоской, особенно с определенного ракурса. Высокие окна и балконы добавляют ей выразительности и подчеркивают архитектурный характер начала 20 века.
Ранее в этом доме жили известные львовские художники. В частности здесь работал скульптор Теофил Джулинский, который обустроил в каменице собственную мастерскую.
Какие еще необычные дома есть во Львове?
Пластилиновый дом на улице Цетнеровка отмечается плавными линиями и яркими цветами после реконструкции, что придают ему сказочный вид.
А также дом-цилиндр, расположенный на улице Бережанской и является примером современной жилой застройки с нестандартной формой. Многоэтажка имеет круглую конфигурацию с внутренним двориком, напоминающим колодец.