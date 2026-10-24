Дом с видом на кладбище: почему американцы сознательно выбирают такое жилье

В США некоторые покупатели сознательно выбирают дома рядом с кладбищами, хотя многих такое соседство отпугивает. Оказывается, их привлекает не только цена, но и другие неожиданные преимущества такого расположения.

Почему американцы покупают дома рядом с кладбищами

В США некоторые покупатели жилья вовсе не боятся соседства с кладбищами. Наоборот, они ценят такие места за тишину, отсутствие шумных соседей и возможность жить подальше от городской суеты, пишет Realtor.com.

Покупателей привлекает и то, что территорию кладбища вряд ли застроят новыми жилыми комплексами или коммерческими зданиями. К тому же многие американские кладбища имеют ухоженные зеленые зоны, а некоторые из них являются историческими памятниками.

Риэлтор Андреа Франден рассказала о молодой семье, которая в 2025 году приобрела жилье рядом с Нэшвиллским национальным кладбищем в штате Теннесси. Супруги воспитывали маленького ребенка и ожидали рождения второго. Покупателям понравилась ухоженная территория и история военного кладбища, где сохранились захоронения времен Гражданской войны в США.

Такое жилье привлекает людей разного возраста. По наблюдениям брокера Натана Вайнберга, среди покупателей есть те, кто впервые приобретает собственное жилье, пенсионеры и люди, которые ищут дом поменьше.

Как соседство с кладбищем влияет на стоимость жилья

Несмотря на необычное расположение, дома возле кладбищ не обязательно стоят дешевле. Натан Вайнберг объясняет, что владельцы обычно не делают значительных скидок только из-за такого соседства. Однако найти покупателя бывает сложнее, ведь некоторые люди отказываются даже от просмотра жилья рядом с местами захоронений.

Интересно! В городе Диксон, штат Теннесси, продают дом 1918 года постройки за 387 500 долларов. В нем три спальни и две ванные комнаты, а прямо напротив расположено историческое кладбище с надгробиями XIX века. Цена дома почти на 150 тысяч долларов ниже медианной стоимости жилья в агломерации Нэшвилла.

По словам Андреа Франден, большинство потенциальных покупателей положительно оценивали этот дом и не считали соседство с кладбищем проблемой. Один из них даже попытался использовать такое расположение, чтобы договориться о более низкой цене, но продавец на уступки не пошел.

Напомним, ч В США рост ипотечных ставок затруднил покупку жилья о для многих американцев. Несмотря на снижение спроса, цены на недвижимость остаются высокими, поэтому приобрести собственный дом становится все сложнее.