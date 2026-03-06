Цены на жилье в Британии установили рекорд: почему дома снова дорожают

Цены на жилье в Великобритании снова выросли и установили новый рекорд. В то же время эксперты предупреждают, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от ипотечных ставок и экономической ситуации.

Какими стали цены на жилье в Великобритании?

В феврале средняя стоимость жилья в Великобритании достигла нового исторического максимума. По данным индекса Halifax, цены выросли на 0,3% за месяц и на 1,3% в годовом измерении, сообщает Reuters.

Эксперты объясняют, что рынок постепенно восстанавливается после периода спада, который был вызван резким повышением ипотечных ставок в предыдущие годы. Несмотря на то что кредиты остаются относительно дорогими, часть покупателей возвращается на рынок.

Также рынок демонстрирует относительную стабильность. Даже при сложной экономической ситуации цены не только удерживаются на высоком уровне, но и продолжают медленно расти.

Одной из главных причин высоких цен эксперты называют ограниченное предложение жилья. Количество домов и квартир, которые выставляют на продажу, остается относительно небольшим.

Сколько стоит жилье в Великобритании?

По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость дома выросла до 301 тысячи фунтов стерлингов, что является новым рекордом.

Цены на квартиры в крупнейших городах Великобритании зависят от расположения. По данным Numbeo, средняя стоимость квартиры в центре Лондона составляет около 15 тысяч фунтов стерлингов, а в окрестностях – 8 тысяч фунтов стерлингов.

Как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на рынок?

Аналитики отмечают, что конфликт может привести к росту цен на энергоносители и повышению инфляции. Если инфляция усилится, центральные банки могут отложить снижение процентных ставок. А более дорогие кредиты снизят спрос на жилье.

