Якими стали ціни на житло у Великій Британії?

У лютому середня вартість житла у Великій Британії досягла нового історичного максимуму. За даними індексу Halifax, ціни зросли на 0,3% за місяць і на 1,3% у річному вимірі, повідомляє Reuters.

Експерти пояснюють, що ринок поступово відновлюється після періоду спаду, який був спричинений різким підвищенням іпотечних ставок у попередні роки. Попри те що кредити залишаються відносно дорогими, частина покупців повертається на ринок.

Також ринок демонструє відносну стабільність. Навіть за складної економічної ситуації ціни не лише утримуються на високому рівні, а й продовжують повільно зростати.

Однією з головних причин високих цін експерти називають обмежену пропозицію житла. Кількість будинків і квартир, які виставляють на продаж, залишається відносно невеликою.

Скільки коштує житло у Великій Британії?

Станом на початок 2026 року середня вартість будинку виросла до 301 тисячі фунтів стерлінгів, що є новим рекордом.

Ціни на квартири у найбільших містах Великої Британії залежать від розташування. За даними Numbeo, середня вартість квартири у центрі Лондона становить близько 15 тисяч фунтів стерлінгів, а на околицях – 8 тисяч фунтів стерлінгів.

Як конфлікт на Близькому Сході може вплинути на ринок?

Аналітики зазначають, що конфлікт може призвести до зростання цін на енергоносії та підвищення інфляції. Якщо інфляція посилиться, центральні банки можуть відкласти зниження процентних ставок. А дорожчі кредити знизять попит на житло.

Чому європейці не купують житло?