Хрущевки считали временным жильем: почему в них до сих пор живут миллионы людей

Советские хрущевки должны были стать коротким этапом перед переездом людей в более современное жилье. Зато дома, которые возводили в спешке и со сроком эксплуатации 25 лет, пережили сам СССР.

Почему в СССР массово строили хрущевки?

После Второй мировой войны советские города столкнулись с масштабным жилищным кризисом. Многие семьи жили в коммунальных квартирах, где несколько семей пользовались общей кухней, ванной и коридором, рассказывает "Главред".

Именно поэтому власть начала искать способ быстро обеспечить рабочих отдельными квартирами. Никита Хрущев поддержал идею массового строительства дешевых многоэтажек, которые можно было возводить в максимально короткие сроки.

Историк Александр Алферов в эфире "Завтрака с 1+1" объяснил, что для советской власти главным был не комфорт людей, а эффективность труда. Считалось, что рабочие, которые живут в переполненных коммуналках, хуже работают и не могут нормально отдыхать.

Советский рабочий в городе жил преимущественно в коммунальных квартирах. Когда бывшие апартаменты, которые состояли из трех, четырех, шести, девяти комнат, на самом деле переделывали в массовое жилье для трех или трех десятков семей, которые жили, пользуясь одной кухней, одной уборной и, собственно, общими входными дверями,

– рассказывает Алферов.

Почему хрущевки считали временным жильем?

Алферов отметил, что хрущевки изначально не планировали как долговечное жилье. По замыслу властей, люди должны были прожить в таких квартирах только 5 – 10 лет, после чего государство пообещало построить более современные дома.

Поэтому здания делали максимально дешевыми. В домах часто не было лифтов, квартиры имели маленькие кухни и низкие потолки, а стены делали тонкими для экономии материалов. Также активно использовали блочную систему строительства, которая позволяла значительно ускорить работы.

Нет лифта – экономия 14 – 18%. Уменьшение толщины стен – еще экономия в несколько процентов. Строительство путем блочной системы, когда строили по сути блоками, или из кирпича, или вылитыми из бетона – ускоряло строительство. Дом можно было построить буквально за две недели,

– объясняет историк.

По его словам, некоторые хрущевки строили всего за 12 дней. Именно скорость и дешевизна стали главными принципами такой застройки.

Почему хрущевки до сих пор не снесли?

Несмотря на временный статус, хрущевки остались жильем для миллионов людей даже после распада СССР. Алферов отметил, что советская власть десятилетиями переносила обещания о замене старых домов новыми квартирами.

В 1970-х и 1980-х годах жителям снова обещали современное жилье, однако эти планы так и не реализовали полностью. В результате дома, которые проектировали на несколько десятков лет эксплуатации продолжают быть частью украинских городов.

Почему в хрущевках делали проходные комнаты?

Семью воспринимали как единое целое, поэтому понятия личного пространства не было вообще. Открытые планировки соответствовали представлению о быте, где важно жить вместе и постоянно взаимодействовать.

Дети росли без собственной комнаты и с раннего возраста привыкали к другим в общем пространстве. Такой формат жизни формировал привычку ставить общие интересы выше личных и поддерживал модель "правильного" поведения советского человека.