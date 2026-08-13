Подать заявку на "еОселю" через приложение "Дия" не получится: что известно

Подать заявку на льготную ипотеку "еОселя" через приложение "Дия" в настоящее время невозможно. В приложении временно не работает сервис подачи новых заявок на участие в программе.

Почему нельзя подать заявку на "еОселю" через приложение "Дія"

В "Укрфинжитле" сообщили, что подача заявок на "еОселю" через "Дию" временно недоступна. Причину технической проблемы не уточнили. Команды уже работают над ее устранением, однако точного времени, когда сервис снова заработает, пока нет.

Ограничение касается именно подачи новых заявок через приложение. Те заявки, которые пользователи успели отправить ранее, банки продолжают обрабатывать в обычном режиме. После возобновления работы сервиса "Укрфинжитло" сообщит об этом отдельно.

Что известно о новых условиях программы "еОселя"

С 17 июля 2026 года в программе "еОселя" действуют обновленные условия. В частности, для ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников ставка составляет 3% годовых в течение первых 10 лет.

Изменились и нормы площади жилья. Для квартиры на одного человека предусмотрено до 52,5 квадратных метра, для семьи из двух или трех человек – до 73,5 квадратных метра. На каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр, а максимальная нормативная площадь квартиры составляет 115,5 квадратных метра.

С согласия заявителя "Укрфинжилье" также может получать данные о доходах и платежеспособности из государственных реестров. При определении состава семьи учитываются дети в возрасте до 21 года.