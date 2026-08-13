Чому не можна подати заявку на "єОселю" через Дію

В "Укрфінжитлі" повідомили, що подача заявок на "єОселю" через Дію тимчасово недоступна. Причину технічної проблеми не уточнили. Команди вже працюють над її усуненням, однак точного часу, коли сервіс знову запрацює, поки немає.

Обмеження стосується саме подачі нових заявок через застосунок. Ті заявки, які користувачі встигли надіслати раніше, банки продовжують опрацьовувати у звичайному режимі. Після відновлення роботи сервісу "Укрфінжитло" повідомить про це окремо.

Що відомо про нові умови програми "єОселя"

З 17 липня 2026 року в програмі "єОселя" діють оновлені умови. Зокрема, для ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників ставка становить 3% річних упродовж перших 10 років.

Змінилися й норми площі житла. Для квартири на одну людину передбачено до 52,5 квадратного метра, для сім'ї з двох або трьох людей – до 73,5 квадратного метра. На кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр, а максимальна нормативна площа квартири становить 115,5 квадратного метра.

За згодою заявника "Укрфінжитло" також може отримувати дані про доходи та платоспроможність із державних реєстрів. Під час визначення складу сім'ї враховують дітей віком до 21 року.