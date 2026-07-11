Утепление одной квартиры может нанести вред всему дому: почему-то опасно

Точечная теплоизоляция может сделать отдельную квартиру теплее, однако в то же время нанести вред всему дому. Из-за неравномерного прогрева конструкций внутри стен может образовываться конденсат, а впоследствии – плесень.

Почему точечная теплоизоляция наносит вред дому

Точечным называют утепление, когда теплоизоляцией покрывают только стены одной квартиры или отдельную часть фасада. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Кирилл Петров, председатель правления Объединения совладельцев многоквартирного дома.

Для жильцов квартиры результат может быть заметным. Зимой в комнатах становится теплее, а расходы на отопление могут уменьшиться. В то же время утепленная часть стены прогревается иначе, чем соседние участки без теплоизоляции. Из-за этого в конструкциях возникают перепады температуры.

В таких условиях смещается точка росы – место, где водяной пар превращается в конденсат. Влага может оставаться внутри стены, постепенно повреждая материалы и создавая условия для появления плесени. Проблема касается не только утепленной квартиры, но и соседних частей дома.

Лучше утеплять весь фасад, а не отдельные квартиры. Когда теплоизоляцию устанавливают по всему зданию, стены прогреваются более равномерно, а риск накопления влаги уменьшается.

Утепление всего дома обходится дороже, чем работы в одной квартире. В то же время оно может сократить потребление тепла на 30–50%, а вложенные средства могут окупиться примерно за 5–7 лет.

Напомним, хуже всего сохраняют тепло старые советские панельные дома, которые возводились по устаревшим стандартам. В то же время подход к утеплению должен зависеть от конструкции дома и климата в регионе, ведь для южных, центральных и других областей могут быть эффективны разные решения. Лучше всего тепло обычно удерживают дома с толстыми стенами, в частности так называемые "сталинки".