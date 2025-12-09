Купить жилье в Украине становится все труднее: почему растут цены на квартиры

Цены на квартиры в Украине в конце 2025 года продолжают расти на первичном и вторичном рынке. Подорожание жилья фиксируется в большинстве регионов и формируется под влиянием войны, миграции населения и стабильно высокого спроса.

Почему растут цены на квартиры?

За последние годы выросли цены на строительные материалы, энергоресурсы и логистику, пишет 24 Канал со ссылкой на строительные компании.

Отдельно влияет дефицит рабочей силы, что заставляет застройщиков повышать оплату труда. Обычно квартиры в начале продаж стоят дешевле, но ближе к вводу в эксплуатацию цена может вырасти в среднем на 40%.

Как влияет на рынок жилья война?

Война существенно изменила структуру спроса на недвижимость в Украине. После начала полномасштабного вторжения произошло перераспределение населения между регионами. Западные области, Киев и крупные областные центры стали основными направлениями внутренней миграции, что автоматически повысило спрос на квартиры именно в этих городах.

Важно! В прифронтовых регионах ситуация противоположная. Из-за рисков безопасности количество сделок уменьшилось, спрос остается ограниченным, что сдерживает рост стоимости или даже приводит к снижению цен. Именно война является ключевым фактором региональной разницы в стоимости квартир.

Какова стоимость жилья на вторичном рынке?

По данным ЛУН, на вторичном рынке самые дорогие квартиры традиционно в Киеве и Львове. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в этих городах составляет 67 тысяч и 67,6 тысяч долларов соответственно.

Зато в южных и восточных регионах цены значительно ниже:

в Запорожье – 16 тысяч долларов;

в Николаеве – 20 тысяч долларов;

в Харькове – 22 тысячи долларов;

в Сумах – 22,3 тысячи долларов;

в Днепре – 33 тысячи долларов.

В то же время даже на вторичном рынке в большинстве городов за год зафиксирован рост в пределах 15%, что свидетельствует об общей тенденции к удорожанию жилья.

Какие цены на первичном рынке?

Первичный рынок недвижимости также демонстрирует активный рост. Самые дорогие новостройки во Львове, средняя цена квадратного метра составляет около 1 380 долларов. В Киеве стоимость достигает 1 310 долларов, в Одессе – около 1 110 долларов.

В большинстве западных городов цены на первичном рынке за год выросли на 8-13%, в Одессе прирост составляет около 17%. В то же время в восточных и южных регионах динамика значительно слабее, а иногда фиксируется даже незначительное снижение из-за низкого спроса.

Почему спрос не падает даже при высоких ценах?