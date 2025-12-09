Купити житло в Україні стає дедалі важче: чому ростуть ціни на квартири
- Ціни на квартири в Україні зростають через підвищення вартості будівельних матеріалів, енергоресурсів, дефіцит робочої сили та зміну попиту внаслідок війни.
- Суттєве подорожчання житла спостерігається у західних та центральних областях, тоді як у прифронтових регіонах ціни залишаються стабільними або знижуються через безпекові ризики.
Ціни на квартири в Україні наприкінці 2025 року продовжують зростати на первинному та вторинному ринку. Подорожчання житла фіксується у більшості регіонів і формується під впливом війни, міграції населення та стабільно високого попиту.
Чому ростуть ціни на квартири?
За останні роки зросли ціни на будівельні матеріали, енергоресурси та логістику, пише 24 Канал з посиланням на будівельні компанії.
Окремо впливає дефіцит робочої сили, що змушує забудовників підвищувати оплату праці. Зазвичай квартири на початку продажів коштують дешевше, але ближче до введення в експлуатацію ціна може зрости в середньому на 40%.
Як впливає на ринок житла війна?
Війна суттєво змінила структуру попиту на нерухомість в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення відбулося перерозподілення населення між регіонами. Західні області, Київ та великі обласні центри стали основними напрямками внутрішньої міграції, що автоматично підвищило попит на квартири саме в цих містах.
Важливо! У прифронтових регіонах ситуація протилежна. Через безпекові ризики кількість угод зменшилася, попит залишається обмеженим, що стримує зростання вартості або навіть призводить до зниження цін. Саме війна є ключовим фактором регіональної різниці у вартості квартир.
Яка вартість житла на вторинному ринку?
За даними ЛУН, на вторинному ринку найдорожчі квартири традиційно у Києві та Львові. Середня вартість однокімнатної квартири у цих містах становить 67 тисяч та 67,6 тисячі доларів відповідно.
Натомість у південних і східних регіонах ціни значно нижчі:
- у Запоріжжі – 16 тисяч доларів;
- у Миколаєві – 20 тисяч доларів;
- у Харкові – 22 тисячі доларів;
- у Сумах – 22,3 тисячі доларів;
- у Дніпрі – 33 тисячі доларів.
Водночас навіть на вторинному ринку в більшості міст за рік зафіксовано зростання у межах 15%, що свідчить про загальну тенденцію до подорожчання житла.
Які ціни на первинному ринку?
Первинний ринок нерухомості також демонструє активне зростання. Найдорожчі новобудови у Львові, середня ціна квадратного метра становить близько 1 380 доларів. У Києві вартість сягає 1 310 доларів, в Одесі – близько 1 110 доларів.
У більшості західних міст ціни на первинному ринку за рік зросли на 8-13%, в Одесі приріст становить близько 17%. Водночас у східних та південних регіонах динаміка значно слабша, а подекуди фіксується навіть незначне зниження через нижчий попит.
Чому попит не падає навіть за високих цін?
Нерухомість в Україні залишається одним із ключових інструментів збереження заощаджень. В умовах інфляції та нестабільного курсу валют квартири продовжують розглядати як захисний актив.
Крім того, іноземні інвестори активно купують нерухомість у Києві, що веде до зростання цін на житло. Основними об'єктами інтересу є квартири у нових житлових комплексах та комерційні приміщення, з метою оренди або перепродажу.