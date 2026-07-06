Не первый и не последний: почему третий этаж в панельных домах считался самым удачным

В старых панельных домах третий этаж часто считался одним из самых удачных вариантов для проживания. Причина заключалась не в суевериях, а в весьма практических соображениях: лестнице, температуре, шуме и проблемах, с которыми сталкивались жильцы квартир ниже и выше.

Почему третий этаж в панельных домах считался самым удобным

Во многих пятиэтажных панельных домах не было лифтов, поэтому этаж напрямую влиял на повседневный комфорт, пишет 24 Канал.

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Подниматься на третий этаж было сложнее, чем на первый или второй, но это еще не превращалось в изнурительный ежедневный маршрут. Особенно для людей, которые возвращались домой с тяжелыми сумками, несли детскую коляску или другие вещи.

В то же время квартира уже находилась достаточно высоко над землей. Жильцы меньше слышали разговоры у подъезда, хлопанье дверей, шум автомобилей и движение возле дома. То есть третий этаж давал больше тишины, чем нижние квартиры, но не имел тех неудобств, которые часто связывали с жильем под крышей.

Важную роль играла и температура. Внутренняя часть дома обычно в меньшей степени зависела от холода из подвала и жары от крыши. Благодаря этому в квартире могло быть комфортнее и зимой, и летом.

Какие минусы были у первых и последних этажей

Первый этаж имел очевидное преимущество: не нужно было подниматься по лестнице. Но за это удобство жильцы часто расплачивались другими бытовыми неудобствами. В таких квартирах чаще ощущались холод и сырость из подвала, могли появляться посторонние запахи, а под окнами было больше шума от людей и дверей подъезда.

Последний этаж тоже не всегда считался желанным. Летом квартиры под крышей могли сильнее нагреваться. А во время дождей или таяния снега возникал риск протечки кровли. В старых домах это могло быть не разовой неприятностью, а проблемой, которая повторялась после каждой непогоды.

Почему средние этажи ценятся и сейчас

В более новых домах многие старые бытовые проблемы уже не столь остры: есть лифты, лучшие инженерные системы и более надежные крыши. Но логика выбора этажа почему-то осталась прежней.

Наиболее удобными обычно считаются квартиры между первым и предпоследним этажами – то есть с третьего по восьмой этаж. Они остаются самыми популярными и самыми дорогими на рынке жилья.

Такие квартиры лучше сохраняют тепло зимой и медленнее нагреваются летом, поскольку окружены другими квартирами. Благодаря этому жильцы тратят меньше денег на отопление и кондиционирование.