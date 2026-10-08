Ремонт может только навредить: какие ошибки допускают владельцы перед продажей квартиры

Перед продажей квартиры владельцы нередко тратят деньги на ремонт, который покупателям просто не нужен. Зато даже мелкие неполадки могут стать поводом для торгов и снизить окончательную цену жилья.

Почему ремонт перед продажей квартиры может быть невыгодным

Владельцы часто делают ремонт перед продажей, надеясь получить за квартиру больше денег. Однако затраты на обновление не всегда окупаются, ведь покупатели оценивают жилье по разным критериям, пишет АН "Маяк".

В первую очередь их интересуют расположение квартиры, площадь, планировка, этаж и состояние дома. Даже дорогой ремонт не гарантирует более высокой цены, особенно если будущий владелец планирует обустроить жилье по своему вкусу.

Например, покупатели не обязательно согласятся доплачивать за новую кухню, дорогую плитку или мебель на заказ. Необычные цвета и нестандартные дизайнерские решения также могут сузить круг желающих приобрести квартиру. Даже после покупки жилья с новым ремонтом владельцы могут решить полностью изменить интерьер.

Какие недостатки квартиры могут снизить ее цену

Отсутствие современного ремонта не обязательно отпугивает покупателей. Зато протекающие краны, поврежденные стены, неисправные светильники или запущенный санузел могут стать поводом для торговли. Покупатели учитывают будущие расходы на устранение таких проблем и могут предложить меньшую сумму.

Важно! Перед показом стоит проверить сантехнику, двери, окна, освещение, розетки и выключатели. Неисправные элементы лучше отремонтировать или заменить, а потертые или загрязненные стены можно освежить без капитального ремонта.

Даже если у квартиры есть серьезные недостатки, не всегда нужно полностью менять кухню или ремонтировать санузел. Иногда достаточно починить неисправное оборудование, устранить протечки и заменить поврежденные детали.

Генеральная уборка перед показом также поможет улучшить внешний вид квартиры. Если убрать лишнюю мебель и личные вещи, помещение будет выглядеть опрятнее и просторнее без дополнительных затрат на ремонт.

Напомним, Чтобы продать квартиру в 2026 году, владельцу необходимо подготовить не только паспорт и документы о праве собственности, но и технический паспорт и другие бумаги в зависимости от обстоятельств. Если жилье находится в совместной собственности супругов или принадлежит нескольким лицам, для оформления сделки могут понадобиться дополнительные документы.