Киевское "подводное метро": что известно об этом секретном проекте и почему его так и не реализовали

В столице есть объект, о котором знает далеко не каждый киевлянин. Это загадочный подземный тоннель, известный как "труба" или "сталинское метро". Сооружению уже почти век, и оно было окутано завесой секретности с момента возведения.

Что известно об этом секретном объекте, 24 Канал рассказывает со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также Замок доктора, в котором жил Петлюра: что известно об историческом доме в центре Киева

Зачем строили тайный тоннель

По неподтвержденным данным, инициатором проекта был сам Иосиф Сталин. Поэтому его и называли "сталинским метро", а еще "трубой" или "подводной лодкой". Идея заключалась в том, чтобы создать тоннель под Днепром – стратегический маршрут, который бы обеспечивал снабжение в случае уничтожения обычных мостов во время войны.

Строительство бетонной конструкции (кессона) начали в 1936 году в условиях строгой секретности. Кессон – это массивная подземная камера, которая должна была быть расположена под водой или в глубоком грунте.

Над проектом работали более 12 тысяч человеквоенные, приговоренные к смертной казни и сотрудники НКВД. Из-за тяжелых условий многие из них погибли прямо на объекте, а их тела, вероятно, не забрали оттуда. Местные до сих пор рассказывают легенды о голосах погибших, которые якобы слышны в тоннеле.



Так выглядел кессон в 1960-х годах / Фото kievtoyou.com

Где должны были проходить подземные маршруты

В 1935 – 1936 годах разработали проекты двух тоннелей. Первый должен был начинаться в Пирогово, проходить под Жуковым островом (теперь – остров Водников), Осокорками и завершаться в Бортничах. Запланированная длина составляла 6,5 километра, однако удалось построить примерно 1 километр.

Второй тоннель должен был пролегать от района современной станции метро "Почайна", через урочище Наталка, Труханов остров и до Выгуровщины. Этот маршрут так и не реализовали – ресурсы направили на военные нужды.

Тоннель под Днепром: Фото Виталия Стельмаха

В 1941 году было завершено только 10% работ, в частности построили электростанцию возле железнодорожного вокзала, которая должна была обеспечить электричеством будущий подземный комплекс. Она функционирует до сих пор. Некоторые сегменты тоннелей под Днепром также были возведены.

После освобождения Киева в 1944 году строительство возобновили, но не полностью. В 1949 году работы полностью свернули из-за нецелесообразности проекта.

Что осталось от объекта сегодня

Остатки тоннелей до сих пор можно найти в Киеве. Один из кессонов расположен на Оболони – он стал одним из любимых мест для подростков. В свое время его даже хотели превратить в музей или развлекательный объект.