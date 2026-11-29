Во время ремонта собственного дома мужчина в Турции случайно наткнулся на древний подземный город. За стеной его подвала скрывался огромный 18-этажный комплекс, способный вместить до 20 тысяч человек.

Как во время ремонта дома обнаружили древний подземный город

Необычную находку сделали еще в 1960-х годах в Каппадокии. Во время ремонта владелец дома пробил одну из стен подвала и обнаружил за ней скрытое помещение, пишет Daily Mail.

Впоследствии выяснилось, что оно было частью древнего города Деринкуй, который состоял из многочисленных комнат, соединенных сетью подземных туннелей.

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Город простирается примерно на 85 метров вглубь земли и насчитывает 18 уровней. В комплексе могли одновременно разместиться до 20 тысяч человек. Под землей также хватало места для содержания скота и хранения запасов продовольствия.

Помимо жилых помещений, в Деринкуе были церкви, миссионерская школа, столовые, конюшни, винные погреба и даже отдельные помещения для варки патоки. Свежий воздух поступал на различные уровни города через систему вентиляции. Одна из вентиляционных шахт достигала глубины примерно 55 метров и могла также служить колодцем.

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Город вырублен в вулканическом туфе – относительно мягкой горной породе, которую легко обрабатывать. Подземные помещения давали местным жителям возможность укрываться от нападений, а также защищали их от летней жары и зимнего холода. В 1965 году Деринкуй открыли для туристов, однако в настоящее время посетители могут осмотреть лишь около 10% древнего комплекса.

Напомним, в Испании мужчина во время ремонта старого дома случайно обнаружил за его стенами фасад старинной церкви высотой 11 метров. Из-за исторической ценности находки владельцу запретили продолжать ремонт, однако после многолетних судебных споров он добился права на вознаграждение в размере более миллиона евро.