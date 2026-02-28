Женщина купила желанный дом: через 2 минуты произошло то, что поразило ее
- Женщина купила дом мечты.
- Сразу после заезда она обнаружила в новом доме то, что расстроило ее.
Женщина купила свою первую недвижимость, но радость от новоселья длилась всего несколько минут. Как только она зашла внутрь, ее охватило ужасное ощущение – что-то было не так с домом, который должен был стать ее "крепостью".
Что в доме поразило новую владелицу?
Что не так было с новым домом женщины, рассказывает The Mirror.
После переезда Зайна Дин активно делится в тиктоке новостями о своем новом доме и ремонте. В одном из видео она рассказала о шоке, который пережила буквально за несколько минут после въезда в дом.
На опубликованном ролике Зайна срывает ковер в одной из комнат, надеясь найти под ним красивый деревянный пол. Видео она подписала: "Через 2 минуты после того, как получила ключи от своего дома".
Сначала она тянет ковер за угол, однако вместо желанной "елочки" видит лишь голый бетон и грязь. Ее реакция говорит сама за себя – теперь придется тратиться на новое покрытие или укладывать паркет, что может стоить немалых денег.
Надеялась найти пол в елочку, а взамен получила вот это,
– пожаловалась женщина.
Что женщина увидела под ковром: смотрите видео
Что люди пишут в комментариях?
В комментариях пользователи поддержали владелицу. Некоторые признались, что также находили под ковром неприятные сюрпризы. Другие заметили: если дом возведен после 1938 года, шансы наткнуться на паркет "елочкой" минимальны, поэтому срывать ковер – рискованно.
Один из комментаторов написал, что сначала тоже увидел бетон, но впоследствии таки нашел деревянный пол глубже.
Также пользователи объяснили, что примерно с 1935 – 1938 годов "елку" перестали массово использовать, а после войны древесину в строительстве строго регулировали, отдавая предпочтение количеству, а не качеству.
На что обращать внимание при покупке нового дома?
Ипотечный консультант Льюис Шоу советует покупателям, особенно тем, кто впервые покупает жилье, обязательно выполнить ряд проверок перед заселением. Среди первоочередных шагов – замена замков и фиксация показателей счетчиков, во избежание лишних расходов. Новым владельцам также стоит изменить адрес для почты, заранее подключить интернет, узнать график вывоза мусора и т.д.
Что известно о другой неприятной истории, связанной с переездом?
Супруги из США купили дом, который казался идеальным без ремонта. Во время демонтажа стен в доме они нашли старые бутылки, журналы и мумифицированные останки животных. Из-за этих находок муж и жена серьезно заболели.
Супругам пришлось полностью снести и отстроить стены, потратив примерно 20 тысяч долларов. Найденные артефакты сейчас хранят в местном музее.