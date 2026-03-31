Можно ли купить дом по еОселе: почему это сложнее, чем кажется

Покупка дома по программе "еОселя" имеет больше нюансов, чем приобретение квартиры, и часть из них может повлиять на само решение банка. Эксперты советуют проверять объект и документы еще до подачи заявки, чтобы не потерять время и не получить отказ на финальном этапе.

Как происходит покупка дома по "еОселе"?

Процедура состоит из нескольких этапов и занимает больше времени, чем в случае с квартирой, рассказывают ЛУН.

Сначала покупатель подает заявку через Дию, получает предварительное согласование банка, а уже после этого подбирает дом и подает полный пакет документов.

Дом проверяют вместе с земельным участком, на котором он расположен. Это означает, что важное значение имеет не только сам объект, но и правовой статус земли. Если с участком есть проблемы, банк может не согласовать сделку даже при соответствии самого дома.

Отдельно стоит учитывать формат таунхаусов. Если такой объект оформлен как квартира, процедура проще. Если же он имеет статус дома, тогда применяются все требования к земле и дополнительные проверки.

Какие требования к дому нужно учесть?

Программа предусматривает ограничения по площади жилья. Для одного или двух человек установлена норма для одного или двух человек 65 квадратных метров, а на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр, отмечается на сайте "еОселя".

Также действуют ограничения по возрасту дома, которые зависят от категории покупателя. Для льготных категорий доступны преимущественно новые дома в возрасте до трех лет, тогда как для других покупателей допускается жилье в возрасте до 20 лет.

Такие требования значительно сужают выбор, ведь часть предложений на рынке не соответствует критериям программы.

Почему важно проверить документы заранее?

Эксперты советуют проверять документы еще до начала оформления. Речь идет о праве собственности, кадастровый номер участка, а также отсутствие арестов или других обременений.

При заключении сделки нотариус проверяет эти данные в государственных реестрах. Также он выясняет, нет ли судебных запретов, долгов у продавца и предоставлено ли согласие супругов, если это нужно.

Если хотя бы один из этих пунктов не соответствует требованиям, сделку могут не согласовать даже после предварительного решения банка.

Что нужно сделать после покупки дома?

После подписания договора необходимо зарегистрировать право собственности в государственном реестре. Далее владелец заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг и проверяет техническое состояние дома.

Специалисты советуют сразу осмотреть системы отопления и вентиляции, а также сменить замки, чтобы избежать бытовых проблем после заселения.

Почему продавцы не хотят работать с "еОселей"?