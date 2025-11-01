Можно ли купить квартиру дешевле: преимущества и риски переуступки
- Переуступка позволяет купить желаемую квартиру и даже дешевле, но содержит риски относительно правомерности приобретения прав и отчуждения.
- Оформление включает получение разрешения от застройщика, проверку документации и застройщика, составление и подписание договора с нотариальным заверением.
Покупка квартиры по переуступке станет выходом в ситуации, когда жилой комплекс и цена на квартиру прекрасно подходит, но вся недвижимость там уже раскуплена. Однако такая сделка кроме преимуществ может скрывать еще и риски, такие как законность получения прав на такую недвижимость.
Какие есть риски и преимущества по переуступке?
В случае с переуступкой первый инвестор, который уже ранее вложился в строительство жилого комплекса, продает свое право на него, объясняют на сайте девелоперской компании РИЕЛ, передает 24 Канал.
Дело в том, что инвестор имеет право продать свое право на квартиру, например, еще на этапе котлована. Зато причин для такой продажи есть множество: от насущной потребности в деньгах до появления жилья с более соответствующими характеристиками, чем в предыдущем варианте.
- Среди плюсов по таким договорам, как пишут на DIM.RIA, является то, что покупка квартиры будет дешевле на 5% – 20%, или приобретение жилья в почти построенном доме, потому что обычно такая покупка проводится уже перед вводом в эксплуатацию дома.
- Но стоит добавить, что во время переуступки человек фактически покупает новое жилье по вторичному договору. И в таком случае к общим рискам, которые присущи для любого приобретения жилья на первичном рынке, добавляются еще и риски относительно правомерности приобретения таких прав и отчуждения продавцом своих прав.
Как оформить переуступку?
Процедура оформления переуступки происходит следующим образом:
- Получение разрешения на переуступку от застройщика.
Это разрешение предоставляется, если инвестор выплатил 100% стоимости от квартиры.
- Проверка разрешительной документации и сроков строительства.
Дело в том, что если у застройщика нет каких-то обязательных документов или он заметно затягивает сроки сдачи объекта в эксплуатацию, то это первое, что должно насторожить.
- Проверка застройщика на отсутствие судебных исков.
Здесь стоит воспользоваться реестрами, где стоит проверить не является ли застройщик ответчиком и не запущена ли им процедура банкротства.
- Проверка других объектов строительной компании.
Если за последний год компания сдала в эксплуатацию несколько жилых комплексов, а жители довольны всем, то это является основанием доверять.
- Проверка инвестора.
Стоит обратить внимание, есть ли судимость за мошенничество.
- Составление договора переуступки.
Это стоит доверить риелтору и юристу, которые учтут нюансы и смогут обезопасить покупателя.
- Подписание договора и заверение его нотариусом.
Что такое дарственная на квартиру?
С помощью дарственной на квартиру или дом недвижимость можно передать родственникам или даже посторонним безвозмездно.
Такой договор оформляется через нотариуса и с такими документами, как свидетельство на право собственности и оценка недвижимости.
Интересно, что во время этой передачи для родственников не предусмотрены налоги, а вот для посторонних лиц устанавливается налог 5% и военный сбор 5% от стоимости объекта.