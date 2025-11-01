Какие есть риски и преимущества по переуступке?

В случае с переуступкой первый инвестор, который уже ранее вложился в строительство жилого комплекса, продает свое право на него, объясняют на сайте девелоперской компании РИЕЛ, передает 24 Канал.

Дело в том, что инвестор имеет право продать свое право на квартиру, например, еще на этапе котлована. Зато причин для такой продажи есть множество: от насущной потребности в деньгах до появления жилья с более соответствующими характеристиками, чем в предыдущем варианте.

Среди плюсов по таким договорам, как пишут на DIM.RIA, является то, что покупка квартиры будет дешевле на 5% – 20%, или приобретение жилья в почти построенном доме, потому что обычно такая покупка проводится уже перед вводом в эксплуатацию дома.

Но стоит добавить, что во время переуступки человек фактически покупает новое жилье по вторичному договору. И в таком случае к общим рискам, которые присущи для любого приобретения жилья на первичном рынке, добавляются еще и риски относительно правомерности приобретения таких прав и отчуждения продавцом своих прав.

Как оформить переуступку?

Процедура оформления переуступки происходит следующим образом:

Получение разрешения на переуступку от застройщика.

Это разрешение предоставляется, если инвестор выплатил 100% стоимости от квартиры.

Проверка разрешительной документации и сроков строительства.

Дело в том, что если у застройщика нет каких-то обязательных документов или он заметно затягивает сроки сдачи объекта в эксплуатацию, то это первое, что должно насторожить.

Проверка застройщика на отсутствие судебных исков.

Здесь стоит воспользоваться реестрами, где стоит проверить не является ли застройщик ответчиком и не запущена ли им процедура банкротства.

Проверка других объектов строительной компании.

Если за последний год компания сдала в эксплуатацию несколько жилых комплексов, а жители довольны всем, то это является основанием доверять.

Проверка инвестора.

Стоит обратить внимание, есть ли судимость за мошенничество.

Составление договора переуступки.

Это стоит доверить риелтору и юристу, которые учтут нюансы и смогут обезопасить покупателя.

Подписание договора и заверение его нотариусом.

