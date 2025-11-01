Які є ризики та переваги щодо переуступки?

У випадку з переуступкою перший інвестор, який вже раніше вклався в будівництво житлового комплексу, продає своє право на нього, пояснюють на сайті девелоперської компанії РІЕЛ, передає 24 Канал.

Річ у тім, що інвестор має право продати своє право на квартиру, наприклад, ще на етапі котловану. Натомість причин для такого продажу є безліч: від нагальної потреби у грошах до появи житла з більш відповідними характеристиками, аніж у попередньому варіанті.

Серед плюсів щодо таких договорів, як пишуть на DIM.RIA, є те, що купівля квартири буде дешевшою на 5% – 20%, або ж придбання житла в майже побудованому будинку, бо зазвичай така купівля проводиться вже перед введенням в експлуатацію будинку.

Але варто додати, що під час переуступки людина фактично купує нове житло за вторинним договором. І у такому випадку до загальних ризиків, які притаманні для будь-якого придбання житла на первинному ринку, додаються ще й ризики щодо правомірності набуття таких прав та відчуження продавцем своїх прав.

Як оформити переуступку?

Процедура оформлення переуступки відбувається таким чином:

Отримання дозволу на переуступку від забудовника.

Цей дозвіл надається, якщо інвестор виплатив 100% вартості від квартири.

Перевірка дозвільної документації та термінів будівництва.

Річ у тім, що якщо у забудовника немає якихось обов'язкових документів або він помітно затягує терміни здачі об'єкта в експлуатацію, то це перше, що повинно насторожити.

Перевірка забудовника на відсутність судових позовів.

Тут варто скористуватися реєстрами, де варто перевірити чи не є забудовник відповідачем і чи не запущено ним процедуру банкрутства.

Перевірка інших об'єктів будівельної компанії.

Якщо за останній рік компанія здала в експлуатацію кілька житлових комплексів, а мешканці задоволені всім, то це є підставою довіряти.

Перевірка інвестора.

Варто звернути увагу, чи є судимість за шахрайство.

Складення договору переуступки.

Це варто довірити рієлтору та юристу, які врахують нюанси та зможуть убезпечити покупця.

Підписання договору та засвідчення його нотаріусом.

