Украинцы могут приобрести квартиру в новостройке в рамках государственной программы доступной ипотеки "еОселя", что еще на этапе строительства. При этом перед оформлением кредита необходимо проверить, соответствует ли объект требованиям программы и аккредитован ли он банком-партнером.

Можно ли с 1 декабря купить квартиру в новостройке по программе "еОселя"

Так, украинцы могут приобрести квартиру в новостройке по программе "еОселя", сообщает "Укринфожилье". Причем воспользоваться льготной ипотекой можно не только для покупки уже готового жилья, но и для приобретения имущественных прав на квартиру в доме, который еще строится.

Важно, что 1 декабря 2026 года не является датой введения нового разрешения на покупку квартир в новостройках. Такая возможность уже предусмотрена действующими условиями программы. Поэтому с начала декабря украинцы смогут и в дальнейшем оформлять ипотеку на соответствующее жилье, если они и выбранный объект соответствуют установленным критериям.

Обратите внимание! Согласно правилам "еОсели", имущественные права на квартиру можно приобрести только в доме, аккредитованном банком – участником программы. Проверить перечень доступных объектов можно на сайте "Укрфинжитла". Это важно, ведь не каждая новостройка автоматически подпадает под государственную программу.

Также необходимо учитывать требования к самому заемщику. Участвовать в программе могут совершеннолетние граждане Украины, которые соответствуют критериям платежеспособности и относятся к одной из категорий участников. В частности, это военнослужащие, представители сектора безопасности и обороны, медики, педагоги, ученые, ветераны, внутренне перемещенные лица и другие граждане, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью площадью меньше установленной нормы.

Какие условия необходимо выполнить для покупки квартиры в новостройке

Для оформления "еОсели" необходимо учитывать не только аккредитацию застройщика, но и ограничения по площади и стоимости квартиры. Согласно действующим правилам максимальная площадь составляет:

52,5 квадратных метра – для одного человека;

73,5 квадратных метра – для семьи из двух или трех человек;

дополнительно 21 квадратный метр – на каждого следующего члена семьи;

максимальная площадь квартиры – 115,5 квадратных метра.

Для жилья возрастом до трех лет, в частности имущественных прав на квартиру в строящемся доме, допускается превышение нормативной площади не более чем на 10%. При этом разницу заемщик должен покрыть собственными средствами. Также действуют ограничения в отношении предельной стоимости квадратного метра и общей цены недвижимости.

Что касается процентных ставок, то согласно действующей модели отдельные категории граждан могут получить кредит под 3% годовых на первые 10 лет, а для остальных участников предусмотрена ставка 7%. Начиная с 11-го года кредитования ставки составляют соответственно 6% и 10%. Минимальный первоначальный взнос, как правило, составляет 20%, а для молодежи предусмотрена возможность взноса от 10%.

Важно! Стоит также обратить внимание на изменения, которые правительство анонсировало в октябре 2026 года. В частности, было принято решение о введении отдельной молодежной модели кредитования со ставками 7%, 10% и 12% в зависимости от срока пользования кредитом. Для этой модели также предусмотрена возможность приобретения жилья, площадь и стоимость которого будут превышать нормативные показатели до 40%.

Однако эти нововведения не следует путать с изменениями, которые якобы вступают в силу именно 1 декабря. Правительственное решение имеет отдельный порядок вступления в силу, поэтому на эту дату нужно ориентироваться на действующие правила программы.

Итак, приобрести квартиру в новостройке по программе "еОселя" с 1 декабря 2026 года можно. Для этого необходимо выбрать аккредитованный объект, соответствовать требованиям программы и получить одобрение банка-партнера. Кстати, государственная программа доступной ипотеки " Понятие "жилье" распространяется не только на квартиры ", но и на частные жилые дома. Это предусмотрено официальными условиями программы.