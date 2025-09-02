Рынок паркомест в Украине меняется. Если раньше их воспринимали лишь как удобство для авто, то сегодня это одновременно и вопрос безопасности, и выгодная инвестиция. Особенно в крупных городах, где дефицит парковки давно стал реальностью.

Стоит ли вкладывать средства в паркоместо как инвестицию?

Для 24 Канала эксперт по недвижимости Ирина Луханина проанализировала, что украинцы сейчас все чаще рассматривают паркоместа как инвестицию, особенно в Киеве и крупных городах, где вопрос парковки всегда был острым.

Кроме того, паркоместо сегодня это еще и вопрос безопасности: в условиях военного положения и учащения комбинированных атак подземные паркинги стали своеобразным укрытием.

Ирина Луханина Риелтор Многие семьи во время тревог спускаются туда, садятся в машину и находятся там до отбоя. Поэтому паркинг все чаще воспринимается не только как комфорт для автомобиля, но и как стратегический актив.

По словам Луханиной, при выборе паркоместа в приоритете – удобство и безопасность. Речь идет о том, насколько легко заезжать и выезжать, есть ли охрана, видеонаблюдение, контроль доступа.

Важным моментом также является размер и маневренность: не только ширина самого паркоместа, но и возможность его адаптировать.

Обратите внимание! Покупателей чаще стало интересовать, можно ли установить защитную роллету и превратить место в "гаражеподобный бокс". Также важна высота паркинга: в двухуровневых паркингах один уровень часто ниже, и туда уже не заедут большие авто.

Отдельно стоит отметить, что при выборе квартиры клиенты все чаще отдают предпочтение домам с развитой инфраструктурой и обязательным наличием паркинга, желательно двухуровневого.

Это касается не только покупки, но и аренды. Поэтому если вы инвестор и покупаете квартиру для сдачи, стоит сразу приобрести паркоместо или даже несколько,

– советует Луханина.

Поэтому если квартира однокомнатная, то желательно иметь одно паркоместо. Если же 2 или 3-комнатная – два паркоместа. Дело в том, что такое распределение повышает ликвидность объекта и сокращает срок его экспозиции на рынке.

Какова ситуация с рынком паркомест в Киеве и Львове?

Какой во Львове спрос на паркоместо

Владимир Иванюк, агент по недвижимости во Львове, в разговоре с 24 Каналом рассказал, что динамики роста или увеличения спроса на инвестирование в паркоместа или даже спроса на покупку этого места не наблюдается.

Владимир Иванюк Риэлтор в городе Львов Зато увеличился в определенной степени запрос на покупку квартир в домах, где есть собственное современное бомбоубежище в соответствии со всеми стандартами строительства.

На самом деле в Украине с 2022 года действуют новые государственно-строительные нормы, и согласно им в каждом доме-новостройке в документации должно быть предусмотрено современные бомбоубежища.

Несмотря на то, что спрос на паркоместа не высокий, цены на новостройки растут, поскольку дорожают строительные материалы, рабочая сила, есть спрос из-за студентов. Соответственно, в комплексе это все влечет за собой дорогой квадратный метр. Таким образом, дополнительным бонусом к квартире становится еще и собственное бомбоубежище,

– отметил господин Владимир.

Покупают ли жители столицы паркоместа

Виктория Галаган, эксперт по рынку недвижимости в Киеве, для 24 Канала рассказала, что среди вариантов, как люди ищут паркоместа, есть несколько.

Виктория Галаган Специалист по продаже недвижимости в городе Киев Есть те, кто уже приобрел квартиру в жилом комплексе, но отдельно ищет подземное паркоместо для покупки. А есть те клиенты, которые ища жилье в ЖК, пытаются приобрести еще и паркоместо в том же доме.

По подсчетам эксперта по недвижимости, средняя стоимость за паркоместо колеблется от 20 тысяч долларов до 70 тысяч долларов. Иногда цена может даже достигать 80 тысяч долларов.

Квартира и паркоместо – это длительная инвестиция. Для того чтобы объект окупился, нужно от 10 лет до 15 лет в среднем. Впрочем, что квартира, что паркоместо одинаковы в окупаемости,

– делится госпожа Виктория.

Единственная разница в том, что паркоместо стоит дешевле, чем квартира. Соответственно, сама аренда за место в паркинге будет дешевле, чем аренда всей квартиры.

Какие сейчас цены на паркоместа в Украине?

Ирина Луханина говорит, что стоимость покупки паркоместа, например, в столице отличаются в зависимости от класса ЖК и района.

Эконом и комфорт-класс – в спальных районах от 7 500 до 11 000 долларов за место.

Бизнес-класс – в среднем 20 000 – 27 000 долларов.

Премиум-сегмент – от 29 000 тысяч долларов до даже 110 000 долларов.

Зато аренда паркоместа активно развивается, а цена колеблется от 2 500 гривен до 12 000 гривен.

в центре (Печерск, Шевченковский) – 4 000 – 7 000 гривен на места,

в отдаленных районах – 2 500 – 3 500 гривен в месяц,

"семейное" паркоместо (два рядом) может стоить 10 000 – 12 000 гривен,

Могу сказать, что сегодня паркоместо – это и защищенное пространство для семьи во время тревог, и инвестиция, которая стабильно растет в цене,

– подытоживает госпожа Ирина.

Как отличались цены на паркоместа полгода назад?