Ринок паркомісць в Україні змінюється. Якщо раніше їх сприймали лише як зручність для авто, то сьогодні – це одночасно і питання безпеки, і вигідна інвестиція. Особливо у великих містах, де дефіцит паркування давно став реальністю.

Чи варто вкладати кошти у паркомісце як інвестицію?

Для 24 Каналу експертка з нерухомості Ірина Луханіна проаналізувала, що українці зараз все частіше розглядають паркомісця як інвестицію, особливо в Києві та великих містах, де питання паркування завжди було гострим.

Крім того, паркомісце на сьогодні це ще й питання безпеки: в умовах воєнного стану та почастішання комбінованих атак підземні паркінги стали своєрідним укриттям.

Ірина Луханіна Рієлтор Багато сімей під час тривог спускаються туди, сідають у машину і перебувають там до відбою. Тому паркінг дедалі частіше сприймається не лише як комфорт для автомобіля, але і як стратегічний актив.

За словами Луханіної, під час вибору паркомісця у пріоритеті – зручність і безпека. Йдеться про те, наскільки легко заїжджати та виїжджати, чи є охорона, відеоспостереження, контроль доступу.

Важливим моментом також є розмір і маневровість: не лише ширина самого паркомісця, а й можливість його адаптувати.

Зауважте! Покупців частіше почало цікавити, чи можна встановити захисну ролету і перетворити місце на "гаражоподібний бокс". Також важлива висота паркінгу: у дворівневих паркінгах один рівень часто нижчий, і туди вже не заїдуть великі авто.

Окремо варто зазначити, що при виборі квартири клієнти все частіше віддають перевагу будинкам із розвиненою інфраструктурою та обов'язковою наявністю паркінгу, бажано дворівневого.

Це стосується не лише купівлі, а й оренди. Тому якщо ви інвестор і купуєте квартиру для здачі, варто одразу придбати паркомісце чи навіть кілька,

– радить Луханіна.

Тому якщо квартира однокімнатна, то бажано мати одне паркомісце. Якщо ж 2 чи 3-кімнатна – два паркомісця. Річ у тім, що такий розподіл підвищує ліквідність об'єкта та скорочує термін його експозиції на ринку.

Яка ситуація з ринком паркомісць у Києві та Львові?

Який у Львові попит на паркомісце

Володимир Іванюк, агент з нерухомості у Львові, у розмові з 24 Каналом розповів, що динаміки росту або збільшення попиту на інвестування у паркомісця чи навіть попиту на покупку цього місця не спостерігається.

Володимир Іванюк Рієлтор у місті Львів Натомість збільшився певною мірою запит на покупку квартир в будинках, де є власне сучасне бомбосховище відповідно до всіх стандартів будівництва.

Насправді в Україні з 2022 року діють нові державно-будівельні норми, і згідно з ними в кожному будинку-новобудові у документації має бути передбачено сучасні бомбосховища.

Попри те, що попит на паркомісця не високий, ціни на новобудови ростуть, оскільки дорожчають будівельні матеріали, робоча сила, є попит через студентів. Відповідно, у комплексі це все тягне за собою дорожчий квадратний метр. Таким чином, додатковим бонусом до квартири стає ще й власне бомбосховище,

– зауважив пан Володимир.

Чи купляють жителі столиці паркомісця

Вікторія Галаган, експертка з ринку нерухомості у Києві, для 24 Каналу розповіла, що серед варіантів, як люди шукають паркомісця, є декілька.

Вікторія Галаган Спеціалістка з продажу нерухомості у місті Київ Є ті, хто вже придбав квартиру в житловому комплексі, але окремо шукає підземне паркомісце для купівлі. А є ті клієнти, які шукаючи житло в ЖК, намагаються придбати ще й паркомісце у тому самому будинку.

За підрахунками експертки з нерухомості, середня вартість за паркомісце коливається від 20 тисяч доларів до 70 тисяч доларів. Інколи ціна може навіть сягати 80 тисяч доларів.

Квартира та паркомісце – це тривала інвестиція. Для того щоб об'єкт окупився, потрібно від 10 років до 15 років в середньому. Утім, що квартира, що паркомісце є однаковими в окупності,

– ділиться пані Вікторія.

Єдина різниця в тому, що паркомісце коштує дешевше, аніж квартира. Відповідно, сама оренда за місце в паркінгу буде дешевшим, аніж оренда всієї квартири.

Які зараз ціни на паркомісця в Україні?

Ірина Луханіна каже, що вартість купівлі паркомісця, наприклад, в столиці відрізняються залежно від класу ЖК та району.

Економ і комфорт-клас – у спальних районах від 7 500 до 11 000 доларів за місце.

Бізнес-клас – у середньому 20 000 – 27 000 доларів.

Преміум-сегмент – від 29 000 тисяч доларів до навіть 110 000 доларів.

Натомість оренда паркомісця активно розвивається, а ціна коливається від 2 500 гривень до 12 000 гривень.

у центрі (Печерськ, Шевченківський) – 4 000 – 7 000 гривень на місця,

у віддалених районах – 2 500 – 3 500 гривень на місяць,

"сімейне" паркомісце (два поруч) може коштувати 10 000 – 12 000 гривень,

Можу сказати, що сьогодні паркомісце – це і захищений простір для сім'ї під час тривог, і інвестиція, яка стабільно зростає в ціні,

– підсумовує пані Ірина.

Як відрізнялися ціни на паркомісця пів року тому?