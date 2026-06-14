Квартиры в Чехии дорожают: где цены самые высокие, а где ещё можно найти доступное жильё

Рынок жилья Чехии в 2026 году демонстрирует резкий контраст между городами: в столице цены уже превышают 150 тысяч крон за квадратный метр, тогда как в отдельных регионах они остаются значительно ниже.

Где в Чехии квартиры самые дорогие

О том, где квартиры стоят дороже всего, а где жилье относительно доступно, свидетельствуют данные аналитиков RealityMix.

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Самую высокую среднюю цену квадратного метра квартир в июне 2026 года зафиксировали в Праге. Там жилье стоит в среднем 154 553 кроны (более 331 тысячи гривен) за квадратный метр, что на 0,9% больше, чем в мае.

Второе место по стоимости квартир занял Брно. Средняя цена квадратного метра там составляет 123 487 крон (более 265 тысяч гривен), а за месяц жилье подорожало на 2%.

В число городов с самым дорогим жильем также вошли Градец-Кралове и Пльзень. В Градец-Кралове средняя цена квадратного метра составляет 94 410 крон (более 202 тысяч гривен), что на 1,2% больше, чем в мае. В Пльзене она достигла 92 375 крон (более 198 тысяч гривен), а за месяц цены там выросли на 2,4%.

Высокие цены также зафиксировали в Злине, где квадратный метр стоит 88 513 крон (почти 190 тысяч гривен), и в Оломоуце – 86 925 крон (более 186 тысяч гривен).

Где жилье, наоборот, дешевле

Самые дешевые квартиры продают в Усти-над-Лабем. Средняя цена квадратного метра там составляет 49 422 кроны (106 тысяч гривен), за месяц жилье подорожало на 2,2%.

В число самых доступных городов также вошли Карловы Вары, Иглава и Острава. В Карловых Варах средняя цена квадратного метра составляет 71 181 крону (более 152 тысяч гривен). По сравнению с маем цены почти не изменились. В Иглаве квадратный метр стоит в среднем 70 744 крон (почти 152 тысячи гривен), что на 0,6% больше, чем месяцем ранее. В Остраве средняя цена квадратного метра достигла 69 905 крон (150 тысяч гривен). За месяц жилье там подорожало на 2,7%.

Разница между самым дорогим и самым дешевым городом из приведенных превышает 100 тысяч крон (более 214 тысяч гривен) за квадратный метр. Самое дорогое жилье традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах, тогда как в некоторых региональных городах квартиры остаются значительно более доступными.

Прага стала одним из наименее доступных городов Европы для покупки квартиры

Прага возглавила рейтинг городов Европы с наименее доступным жильем: для покупки новой квартиры там требуется почти 16 годовых зарплат. За последние 10 лет новые квартиры в Праге подорожали почти на 180%, тогда как средние зарплаты выросли примерно на 80%.

Если в Чехии откладывать половину средней зарплаты, то на квартиру площадью 50 квадратных метров в Праге придется копить около 27 лет. Быстрее всего накопить на жилье можно в Остраве – примерно за 8 лет, тогда как в Брно понадобится около 18 лет.