Первый этаж в доме: выгодно ли покупать квартиру в 2026 году

Квартиры на первом этаже в 2026 году остаются противоречивым выбором для покупателей жилья в Украине. Одни видят выгоду и практичность, другие – сразу вспоминают минусы такого жилья.

Почему люди выбирают первые этажи?

Главный аргумент для многих покупателей – более низкая цена, квартиры на первом этаже обычно стоят значительно дешевле, пишет Real Expert.

Для многих покупателей, особенно в Киеве, именно финансовый фактор становится решающим при выборе.

Не менее важно и удобство в повседневной жизни. Отсутствие зависимости от лифта имеет значение для семей с маленькими детьми, пожилых людей и людей с инвалидностью. В периоды отключений электроэнергии это также упрощает быт, ведь подниматься пешком на высокие этажи не нужно.

Еще один фактор, который учитывают покупатели, это быстрый доступ к выходу из дома. В условиях воздушных тревог возможность быстро покинуть квартиру и добраться до укрытия воспринимается как дополнительное преимущество.

Иногда владельцы также рассматривают первый этаж как потенциальную возможность для обустройства рабочего кабинета или другого пространства для работы дома.

Какие недостатки жизни на первом этаже?

Чаще всего упоминают о низком уровне приватности. Когда окна выходят на улицу, для многих это создает ощущение постоянной открытости и дискомфорта, пишет АН Perfect.

Также жильцы часто страдают от шума. Движение людей под окнами или разговоры во дворе, автомагистраль вблизи дома могут создать дополнительный дискомфорт.

В старых постройках, например хрущевках, первые этажи более влажные и холодные. Отдельно покупатели оценивают и вопрос безопасности. Квартиры на первом этаже считаются более доступными для воров, поэтому владельцы устанавливают решетки.

Какие этажи выбирают чаще всего?