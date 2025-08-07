При покупке жилья может возникнуть вопрос о том, что выбрать – квартиру на первичном или вторичном рынке. Все зависит от приоритетов покупателя.

Как выбрать между жильем в новостройке и на вторичке, в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказали эксперты.

Какие преимущества квартир в новостройках?

Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук объяснила, что выбор между первичным и вторичным рынком жилья зависит прежде всего от целей и финансовых возможностей самого покупателя.

Преимущества квартир в новостройках:

идеально подходят для инвестирования – вариант для тех, кто ориентируется на дальнейшую продажу жилья или сдачу его в аренду;

могут быть дешевле аналогичных квартир на вторичном рынке вблизи, однако все зависит от локации, класса ЖК и других факторов.



Квартиру в новостройке стоит выбирать, если планируете долгосрочную инвестицию / Фото Pexels

Недостатком первички является то, что такое жилье требует ремонта, что предполагает дополнительные расходы и время.

Эксперт также советует обязательно проверять надежность застройщика и наличие всех разрешительных документов.

Чем привлекательно жилье на вторичке?

Преимущества квартир вторички:

туда можно заселиться сразу после покупки;

жилье расположено в сложившемся районе с налаженной инфраструктурой;

есть возможность объективно оценить техническое состояние как квартиры, так и дома.

Недостатком является риск изношенности инженерных сетей.

Кроме того, по вторичке необходимо внимательно проверять документы на право собственности, отсутствие долгов, арестов и других обременений.



Квартира вторичного. рынка подходит для немедленного заселения / Фото DIM.RIA

Что еще может влиять на выбор между первичкой и вторичкой?

Оксана Остапчук рассказала, что в последнее время девелоперы предусматривают в проектах укрытие и автономные источники питания. А это в современных условиях может стать существенным преимуществом новостроек над вторичкой.

К тому же, покупая квартиру в новостройке, можно воспользоваться государственной программой еОселя или рассрочкой от застройщика. На вторичном рынке также иногда возможно использовать жилищные сертификаты или договориться о снижении цены.

Эксперт заключает: если вам нужно жилье для проживания уже сейчас – лучше обратить внимание на вторичный рынок. Если же рассматриваете покупку как долгосрочную инвестицию – стоит сосредоточиться на проверенной новостройке.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что при выборе между первичкой и вторичкой ключевую роль играют персональные ожидания человека: от локации и инфраструктуры до состояния коммуникаций, планирования, социального окружения и будущего комьюнити.