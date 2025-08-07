Что сейчас лучше покупать – жилье на вторичке или в новостройке
- Выбор между жильем на первичном и вторичном рынке зависит от целей покупателя и его финансовых возможностей.
- Новостройки могут быть лучшими для инвестиций, а вторичное жилье подходит для немедленного заселения.
При покупке жилья может возникнуть вопрос о том, что выбрать – квартиру на первичном или вторичном рынке. Все зависит от приоритетов покупателя.
Как выбрать между жильем в новостройке и на вторичке, в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказали эксперты.
Какие преимущества квартир в новостройках?
Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук объяснила, что выбор между первичным и вторичным рынком жилья зависит прежде всего от целей и финансовых возможностей самого покупателя.
Преимущества квартир в новостройках:
- идеально подходят для инвестирования – вариант для тех, кто ориентируется на дальнейшую продажу жилья или сдачу его в аренду;
- могут быть дешевле аналогичных квартир на вторичном рынке вблизи, однако все зависит от локации, класса ЖК и других факторов.
Квартиру в новостройке стоит выбирать, если планируете долгосрочную инвестицию / Фото Pexels
Недостатком первички является то, что такое жилье требует ремонта, что предполагает дополнительные расходы и время.
Эксперт также советует обязательно проверять надежность застройщика и наличие всех разрешительных документов.
Чем привлекательно жилье на вторичке?
Преимущества квартир вторички:
- туда можно заселиться сразу после покупки;
- жилье расположено в сложившемся районе с налаженной инфраструктурой;
- есть возможность объективно оценить техническое состояние как квартиры, так и дома.
Недостатком является риск изношенности инженерных сетей.
Кроме того, по вторичке необходимо внимательно проверять документы на право собственности, отсутствие долгов, арестов и других обременений.
Квартира вторичного. рынка подходит для немедленного заселения / Фото DIM.RIA
Что еще может влиять на выбор между первичкой и вторичкой?
Оксана Остапчук рассказала, что в последнее время девелоперы предусматривают в проектах укрытие и автономные источники питания. А это в современных условиях может стать существенным преимуществом новостроек над вторичкой.
К тому же, покупая квартиру в новостройке, можно воспользоваться государственной программой еОселя или рассрочкой от застройщика. На вторичном рынке также иногда возможно использовать жилищные сертификаты или договориться о снижении цены.
Эксперт заключает: если вам нужно жилье для проживания уже сейчас – лучше обратить внимание на вторичный рынок. Если же рассматриваете покупку как долгосрочную инвестицию – стоит сосредоточиться на проверенной новостройке.
Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что при выборе между первичкой и вторичкой ключевую роль играют персональные ожидания человека: от локации и инфраструктуры до состояния коммуникаций, планирования, социального окружения и будущего комьюнити.