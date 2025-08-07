При купівлі житла може виникнути питання про те, що обрати – квартиру на первинному чи вторинному ринку. Усе залежить від пріоритетів покупця.

Як обрати між помешканням у новобудові та на вторинці, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли експертки.

Зверніть увагу Який вид житла найбезпечніший під час обстрілів: що кажуть експертки

Які переваги квартир у новобудовах?

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук пояснила, що вибір між первинним і вторинним ринком житла залежить насамперед від цілей і фінансових можливостей самого покупця.

Переваги квартир у новобудовах:

ідеально підходять для інвестування – варіант для тих, хто орієнтується на подальший продаж житла або здачу його в оренду;

можуть бути дешевшими за аналогічні квартири на вторинному ринку поблизу, однак усе залежить від локації, класу ЖК та інших факторів.



Квартиру в новобудові варто обирати, якщо плануєте довгострокову інвестицію / Фото Pexels

Недоліком первинки є те, що таке житло потребує ремонту, що передбачає додаткові витрати й час.

Експертка також радить обов'язково перевіряти надійність забудовника та наявність усіх дозвільних документів.

Чим привабливе житло на вторинці?

Переваги квартир вторинки:

туди можна заселитися одразу після покупки;

житло розташоване у сформованому районі з налагодженою інфраструктурою;

є змога об’єктивно оцінити технічний стан як квартири, так і будинку.

Недоліком є ризик зношеності інженерних мереж.

Крім того, щодо вторинки необхідно уважно перевіряти документи на право власності, відсутність боргів, арештів та інших обтяжень.



Квартира вторинного. ринку підходить для негайного заселення / Фото DIM.RIA

Що ще може впливати на вибір між первинкою та вторинкою?

Оксана Остапчук розповіла, що останнім часом девелопери передбачають у проєктах укриття та автономні джерела живлення. А це в сучасних умовах може стати суттєвою перевагою новобудов над вторинкою.

До того ж, купуючи квартиру в новобудові, можна скористатися державною програмою єОселя або розтермінуванням від забудовника. На вторинному ринку також іноді можливо використати житлові сертифікати або домовитися про зниження ціни.

Експертка підсумовує: якщо вам потрібне житло для проживання вже зараз – краще звернути увагу на вторинний ринок. Якщо ж розглядаєте купівлю як довгострокову інвестицію – варто зосередитись на перевіреній новобудові.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак додає, що при виборі між первинкою і вторинкою ключову роль відіграють персональні очікування людини: від локації та інфраструктури до стану комунікацій, планування, соціального оточення і майбутнього ком'юніті.