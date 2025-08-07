Укр Рус
Нерухомість Аналітика ринку Що зараз краще купувати – житло на вторинці чи в новобудові
7 серпня, 18:22
3

Що зараз краще купувати – житло на вторинці чи в новобудові

Наталія Пристанська
Основні тези
  • Вибір між житлом на первинному та вторинному ринку залежить від цілей покупця і його фінансових можливостей.
  • Новобудови можуть бути кращими для інвестицій, а вторинне житло підходить для негайного заселення.

При купівлі житла може виникнути питання про те, що обрати – квартиру на первинному чи вторинному ринку. Усе залежить від пріоритетів покупця.

Як обрати між помешканням у новобудові та на вторинці, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли експертки.

Які переваги квартир у новобудовах?

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук пояснила, що вибір між первинним і вторинним ринком житла залежить насамперед від цілей і фінансових можливостей самого покупця.

Переваги квартир у новобудовах:

  • ідеально підходять для інвестування – варіант для тих, хто орієнтується на подальший  продаж житла або здачу його в оренду;
  • можуть бути дешевшими за аналогічні квартири на вторинному ринку поблизу, однак усе залежить від локації, класу ЖК та інших факторів.


Квартиру в новобудові варто обирати, якщо плануєте довгострокову інвестицію / Фото Pexels 

Недоліком первинки є те, що таке житло потребує ремонту, що передбачає додаткові витрати й час.

Експертка також радить обов'язково перевіряти надійність забудовника та наявність усіх дозвільних документів.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Чим привабливе житло на вторинці?

Переваги квартир вторинки:

  • туди можна заселитися одразу після покупки;
  • житло розташоване у сформованому районі з налагодженою інфраструктурою;
  • є змога об’єктивно оцінити технічний стан як квартири, так і будинку.

Недоліком є ризик зношеності інженерних мереж.

Крім того, щодо вторинки необхідно уважно перевіряти документи на право власності, відсутність боргів, арештів та інших обтяжень.


Квартира вторинного. ринку підходить для негайного заселення / Фото DIM.RIA

Що ще може впливати на вибір між первинкою та вторинкою?

Оксана Остапчук розповіла, що останнім часом девелопери передбачають у проєктах укриття та автономні джерела живлення. А це в сучасних умовах може стати суттєвою перевагою новобудов над вторинкою.

До того ж, купуючи квартиру в новобудові, можна скористатися державною програмою єОселя або розтермінуванням від забудовника. На вторинному ринку також іноді можливо використати житлові сертифікати або домовитися про зниження ціни.

Експертка підсумовує: якщо вам потрібне житло для проживання вже зараз – краще звернути увагу на вторинний ринок. Якщо ж розглядаєте купівлю як довгострокову інвестицію – варто зосередитись на перевіреній новобудові. 

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак додає, що при виборі між первинкою і вторинкою ключову роль відіграють персональні очікування людини: від локації та інфраструктури до стану комунікацій, планування, соціального оточення і майбутнього ком'юніті.