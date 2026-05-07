Украинцы изменили взгляд на покупку жилья: сколько готовы потратить в 2026 году

В 2026 году многие украинцы планируют покупку жилья, однако подходы к выбору недвижимости заметно изменились. Покупатели учитывают собственный бюджет, тип жилья и возможность быстрого переезда.

Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году?

Более половины украинцев планируют купить недвижимость в 2026 году. По результатам исследования DIM.RIA, о таком намерении заявили 51,1% опрошенных.

Больше всего потенциальных покупателей рассчитывают на жилье в среднем ценовом сегменте. Так, 43,1% украинцев готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов. Еще 33,3% ищут варианты стоимостью до 30 тысяч долларов.

Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов. Значительно более дорогие объекты рассматривает лишь небольшая часть опрошенных.

В то же время финансовые возможности украинцев за последний год изменились по-разному. У 33,9% респондентов бюджет на покупку жилья сократился, тогда как у 29,4% он вырос. Еще 36,8% сообщили, что их возможности остались без изменений.

Как показывает исследование, на решение о покупке жилья влияет уровень дохода и финансовая ситуация. Также повлияли цены на жилье и ситуация с безопасностью.

Ключевые факторы влияния / Инфографика DIM.RIA

По данным ЛУН, средняя стоимость жилья в Киеве и Львове увеличилась на 13% за год. Сейчас на вторичном рынке за однокомнатную квартиру придется заплатить в среднем 72 тысячи долларов в столице и 73 тысячи долларов во Львове. То есть найти жилье в самых популярных городах Украины стоимостью до 60 тысяч долларов будет сложнее.

Какое жилье украинцы ищут чаще всего?

В 2026 году украинцы стали чаще обращать внимание на частные дома. Именно такой тип жилья хотели бы приобрести 34,7% участников исследования.

Популярным остается и вторичный рынок. Почти 26% респондентов объяснили свой выбор возможностью быстрее заселиться и не ждать завершения строительства или ремонта от застройщика.

К слову, как рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец, спрос на квартиры с готовым ремонтом в Украине резко вырос и уже формирует отдельный сегмент рынка.

В условиях, когда дорожают строительные материалы, не хватает квалифицированных мастеров, а сметы часто растут уже в процессе работ, все больше людей предпочитают избежать отдельного длительного и затратного ремонта. Фактически речь идет не только об отделке, а о предсказуемости бюджета, контролируемость сроков и меньший бытовой стресс,

– отмечает эксперт.

Исследование также показало, что значительная часть украинцев до сих пор не имеет собственного жилья. Почти 40% опрошенных сейчас арендуют жилье, а еще 7,6% живут во временном жилье.

Почему дешевые дома могут исчезнуть с рынка?

Интерес украинцев к частным домам растет, однако доступных вариантов на рынке может стать меньше. Причиной стали новые правила строительства, которые уже влияют на стоимость таунхаусов и дуплексов.

Раньше их часто оформляли как индивидуальные дома, чтобы избежать сложных процедур и снизить расходы. Это позволяло предлагать жилье по более низким ценам, даже если объекты не соответствовали нормам.

В то же время структура рынка станет более прозрачной. Каждый проект будет иметь ответственного архитектора, что снижает риск приобрести проблемное жилье.