Зима без света изменила планы украинцев: только 20% планируют покупку жилья в 2026 году

Вызовы в энергосистеме зимой 2025 – 2026 годов повлияли не только на быт украинцев, но и на их решения относительно жилья. Часть граждан пересмотрела планы покупки недвижимости в 2026 году.

Как украинцы пережили зиму и меняли ли место жительства?

По результатам исследования OLX Недвижимость, 38% респондентов живут в собственном отдельном жилье, 16% живут с родителями.

Еще 25% арендуют жилье самостоятельно, 14% – вместе с партнером или друзьями, 4% проживают в общежитии. Несмотря на перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением в декабре – феврале, 83% опрошенных не меняли место жительства.

В то же время часть искала альтернативу:

7% арендовали жилье в другом населенном пункте;

6% временно переезжали к друзьям или родственникам;

4% арендовали другое жилье в своем городе.

Изменились ли планы по покупке и продаже в 2026 году?

До зимы 2026 года 24% опрошенных планировали покупку жилья. Сейчас показатели почти такие же – 20% планируют купить квартиру или дом в этом году.

Выросла доля тех, кто отложил решение на 1 – 3 года. Ранее таких было 28%, сейчас – 35%. Из них 30% планируют покупку в течение ближайших трех лет. Еще 40% не планируют никаких операций с недвижимостью.

Для 11% респондентов проблемы с энергоснабжением стали ключевым фактором изменения решения о покупке или продаже в 2026 году. 18% отметили, что ситуация скорее повлияла, 30% не смогли определиться. 48% ответили, что она не повлияла на их планы.

Какие факторы стали решающими при выборе жилья?

Среди тех, кто пересмотрел планы, 33% отложили покупку. Еще 33% начали рассматривать другой город для покупки или аренды, 28% изменили тип желаемого жилья, 23% пересмотрели бюджет. 13% ускорили покупку из-за страха ухудшения условий, 12% начали рассматривать аренду вместо покупки.

Наиболее влиятельными факторами называли:

финансовую нестабильность – 46%;

отсутствие отопления или электроснабжения – 42%;

психологическую усталость и ощущение нестабильности – 40%;

ощущение опасности в нынешнем месте проживания – 34%;

ухудшение условий проживания – 24%.

Сколько готовы потратить потенциальные покупатели?

Большинство украинцев ориентируется на относительно доступное жилье. Около 42% опрошенных готовы потратить на покупку до 30 тысяч долларов. Еще 39% рассматривают бюджет в пределах от 30 до 60 тысяч долларов. Лишь небольшая часть респондентов готова инвестировать более 60 тысяч долларов.