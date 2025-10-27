Сколько украинцев планируют купить собственное жилье в Украине в 2025 году
- Спрос на жилье в Украине растет медленно из-за высоких цен, сложных условий кредитования и военной нестабильности.
- Самым популярным типом жилья остается квартира, которую выбирают 75% потенциальных покупателей, причем 63% готовы потратить до 50 тысяч долларов.
Украинцы начинают интересоваться покупкой жилья, но большинство все еще осторожно взвешивает риски. Высокие цены, сложные условия кредитования и военная нестабильность остаются главными барьерами, которые сдерживают спрос, несмотря на постепенный рост интереса к недвижимости.
В этом году 31% опрошенных планируют приобрести недвижимость, что на 3% больше, чем в прошлом году, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX и Factum Group.
Какое жилье украинцы выбирают чаще всего?
Самым популярным типом остается квартира – ее рассматривают 75% потенциальных покупателей. Основными мотивами для приобретения жилья стали улучшение условий проживания и желание иметь собственный дом.
Обратите внимание! 63% опрошенных готовы потратить на покупку до 50 тысяч долларов, тогда как 10% – намерены инвестировать более 100 тысяч долларов. Еще 22% рассматривают покупку недвижимости как инвестицию.
В выборе между первичным и вторичным рынком большинство украинцев не имеет четких предпочтений. Однако 31% ищут только готовое жилье, а 12% – новостройки от застройщиков.
Покупателей новых квартир привлекает современная архитектура, новые коммуникации и инфраструктура района. Этот фактор за год набрал 11% в рейтинге предпочтений.
Насколько важно кредитование для покупателей?
Кредит остается одним из ключевых инструментов для тех, кто стремится приобрести собственное жилье. 38% украинцев рассматривают возможность покупки жилья в кредит, в частности 17% планируют воспользоваться государственной программой "еОселя". Еще 24% намерены обойтись без займа.
Половина опрошенных считают, что главными преимуществами кредитования являются:
- возможность приобрести жилье без полного накопления суммы;
- удобство постепенной оплаты;
- фиксация стоимости в гривнах.
78% опрошенных уже слышали о программе "еОселя", и этот показатель вырос на 9% за год. 7% – уже воспользовались ее возможностями, но уровень удовлетворенности условиями снизился на 18% по сравнению с концом 2024 года.
Обратите внимание! Только 21% украинцев готовы согласиться на годовую ставку более 5%. Остальные считают такие условия неприемлемыми. Те, кто отказывается от кредитов, объясняют это нежеланием платить проценты, страхом перед долговыми обязательствами и нестабильностью экономики в военное время.
Что сдерживает украинцев от покупки жилья?
Спрос на покупку недвижимости медленно растет, однако барьеров до сих пор немало. 80% опрошенных признали, что частота российских атак непосредственно влияет на их решения о покупке жилья.
Среди главных препятствий:
- высокие цены на рынке;
- экономическая неопределенность;
- низкие доходы населения;
- дорогое кредитование.
Для большинства покупателей решающими критериями остаются цена и финансовые условия, даже несмотря на рост интереса к жилью как инвестиции.
В целом рынок демонстрирует оживление, но до полноценного восстановления еще далеко. Война, стоимость кредитов и нестабильность экономики продолжают быть теми факторами, что удерживают украинцев от покупки собственного жилья.
Что лучше выбирать: первичную или вторичную недвижимость?
Выбор между новостройкой и готовым жильем зависит от целей и финансовых возможностей покупателя. Первичка подходит тем, кто хочет современную планировку, новые коммуникации и возможность постепенно оплачивать жилье во время строительства.
Вторичное жилье – это быстрее заселения, реальное понимание состояния квартиры и района. Но оно часто требует ремонта и может иметь устаревшие коммуникации.
Эксперты советуют ориентироваться на финансовую стабильность, цель покупки и надежность продавца или застройщика, ведь в условиях войны главным фактором остается безопасность инвестиций.