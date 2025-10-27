Скільки українців планують купити власне житло в Україні у 2025

Українці починають цікавитися купівлею житла, але більшість усе ще обережно зважує ризики. Високі ціни, складні умови кредитування й воєнна нестабільність залишаються головними бар'єрами, які стримують попит, попри поступове зростання інтересу до нерухомості.

Цьогоріч 31% опитуваних планують придбати нерухомість, що на 3% більше, ніж торік, пише 24 Канал з посиланням на OLX та Factum Group.

Яке житло українці обирають найчастіше?

Найпопулярнішим типом залишається квартира – її розглядають 75% потенційних покупців. Основними мотивами для придбання житла стали покращення умов проживання та бажання мати власну оселю.

Зверніть увагу! 63% опитаних готові витратити на покупку до 50 тисяч доларів, тоді як 10% – мають намір інвестувати понад 100 тисяч доларів. Ще 22% розглядають купівлю нерухомості як інвестицію.

У виборі між первинним і вторинним ринком більшість українців не має чітких уподобань. Однак 31% шукають лише готове житло, а 12% – новобудови від забудовників.

Покупців нових квартир приваблює сучасна архітектура, нові комунікації й інфраструктура району. Цей фактор за рік набрав 11% у рейтингу переваг.

Наскільки важливе кредитування для покупців?

Кредит залишається одним із ключових інструментів для тих, хто прагне придбати власну оселю. 38% українців розглядають можливість купівлі житла в кредит, зокрема 17% планують скористатися державною програмою "єОселя". Ще 24% мають намір обійтися без позики.

Половина опитаних вважають, що головними перевагами кредитування є:

можливість придбати житло без повного накопичення суми;

зручність поступової оплати;

фіксація вартості у гривнях.

78% опитаних уже чули про програму "єОселя", і цей показник зріс на 9% за рік. 7% – уже скористалися її можливостями, але рівень задоволеності умовами знизився на 18% порівняно з кінцем 2024 року.

Зверніть увагу! Лише 21% українців готові погодитися на річну ставку понад 5%. Решта вважає такі умови неприйнятними. Ті, хто відмовляється від кредитів, пояснюють це небажанням сплачувати відсотки, страхом перед борговими зобов'язаннями та нестабільністю економіки у воєнний час.

Що стримує українців від купівлі житла?

Попит на купівлю нерухомості повільно зростає, однак бар'єрів досі чимало. 80% опитаних визнали, що частота російських атак безпосередньо впливає на їхні рішення щодо купівлі житла.

Серед головних перешкод:

високі ціни на ринку;

економічна невизначеність;

низькі доходи населення;

дороге кредитування.

Для більшості покупців вирішальними критеріями залишаються ціна та фінансові умови, навіть попри зростання інтересу до житла як інвестиції.

Загалом ринок демонструє пожвавлення, але до повноцінного відновлення ще далеко. Війна, вартість кредитів і нестабільність економіки продовжують бути тими чинниками, що утримують українців від купівлі власного житла.

Що краще обирати: первинну чи вторинну нерхомість?